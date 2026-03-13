Xã hội

Đồng Nai triển khai dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành

Ngày 12-3, UBND tỉnh Đồng Nai đã phát hành công văn số 3506/UBND-KTNS giao Sở Xây dựng tỉnh khẩn trương tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh triển khai thực hiện dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm Hành chính mới tỉnh Đồng Nai và Cảng Hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành theo điều kiện khẩn cấp đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Trước đó, ngày 5-3, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 98/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ 7 Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt. Trong đó, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc triển khai dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm Hành chính mới tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành theo điều kiện khẩn cấp. Đồng thời, giao Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Đồng Nai, UBND TPHCM thực hiện theo quy trình, quy định pháp luật và lưu ý quá trình tổ chức thực hiện không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, kém hiệu quả.

Tại kỳ họp thứ 8 (cuối năm 2025), HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X đã thông qua Nghị quyết số 53/NQ-HĐND thống nhất giao UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án theo phương thức đối tác công - tư. Tuyến có chiều dài hơn 41km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 60.000 tỷ đồng và được thực hiện trong giai đoạn 2025-2029.

PHÚ NGÂN

