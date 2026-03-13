Ứng dụng công nghệ xóa “ma trận” số nhà

Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM vừa được lãnh đạo thành phố giao nhiệm vụ xây dựng dữ liệu địa chỉ số, đồng thời làm việc với Google để cập nhật bản đồ số, hướng tới việc người dân gõ địa chỉ, kể cả “xuyệt mấy số”, là có thể tìm đúng nhà. Qua đó góp phần xây dựng đô thị thông minh, khắc phục tình trạng số nhà lộn xộn, dữ liệu quản lý phân tán.

Chuẩn hóa dữ liệu số nhà

Theo Sở Xây dựng TPHCM, phần mềm dữ liệu địa chỉ số ứng dụng Hệ thống Thông tin địa lý (GIS) vào quản lý số nhà đã được thực hiện thí điểm tại phường An Khánh, sau đó sẽ có đánh giá, hoàn thiện để sử dụng chung trên toàn thành phố.

Một tuyến hẻm trên đường Lương Văn Can (phường Vũng Tàu, TPHCM) được đánh số thứ tự ngay từ đầu hẻm. ẢNH: QUANG VŨ

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM cho biết, phần mềm này được kế thừa từ phần mềm sử dụng cho TP Thủ Đức trước đây, đã triển khai từ năm 2024. Dữ liệu được chuẩn hóa, cập nhật bao gồm các trường thông tin: tên chủ hộ, số nhà, tên đường, khu phố, số tờ bản đồ, số thửa đất, tọa độ vị trí... Hiện nay, khoảng 80% dữ liệu trên toàn địa bàn TP Thủ Đức trước đây đã được gắn và hiển thị tọa độ số nhà trên GIS.

Một lãnh đạo UBND phường An Khánh cho hay, công tác cấp chứng nhận số nhà được thực hiện trên phần mềm ứng dụng thông qua môi trường mạng, áp dụng ký số, không sử dụng văn bản giấy, giảm thời gian thao tác. Người dân truy cập lên hệ thống phần mềm sẽ biết được căn nhà có diện tích bao nhiêu, số thửa đất… “Việc quản lý cập nhật, cấp số nhà trên phần mềm GIS sẽ không làm thay đổi số nhà của người dân đã cấp. Sau khi thành phố áp dụng phần mềm chung thì các dữ liệu đã được cập nhật sẽ sử dụng quản lý thống nhất trên toàn thành phố”, lãnh đạo UBND phường An Khánh chia sẻ.

Để chuẩn bị cho việc ứng dụng phần mềm chung trong quản lý số nhà trên toàn thành phố, những ngày qua, chính quyền xã Bình Chánh đã gấp rút hoàn tất trao tặng biển số nhà cho người dân với cách đánh số mới. Theo bà Dương Thị Uyên Chi, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Chánh, ngay từ khi sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, lãnh đạo xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát việc cấp số nhà của các hộ dân. Trong quá trình rà soát, lãnh đạo xã nhận thấy việc cấp số nhà và đánh số nhà được thực hiện không đồng bộ, gây khó khăn trong việc tìm kiếm. Để tạo thuận lợi cho người dân và đẩy mạnh số hóa trong công tác quản lý tại địa phương, xã đã cấp lại số nhà theo thứ tự khoa học; chuẩn hóa dữ liệu số nhà gắn với các thông tin đất đai như tọa độ thửa đất, tuyến đường…

Một hộ dân tại xã Bình Chánh (TPHCM) vừa được cấp và gắn số nhà mới. ẢNH: THANH HIỀN

“Đến nay, xã đã cấp số nhà và tổ chức trao thông báo, tặng biển số nhà cho gần 18.000 hộ dân. Việc cấp lại biển số nhà sẽ không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, không bắt buộc người dân phải đổi các giấy tờ có liên quan số nhà; còn nếu người dân có nhu cầu cập nhật số nhà mới thì vẫn sẽ được giải quyết”, bà Dương Thị Uyên Chi cho hay.

Tương tự, theo lãnh đạo UBND phường An Phú Đông, việc ứng dụng phần mềm trong đánh số và gắn biển số đang kế thừa Đề án đánh số nhà của UBND quận 12 trước đây, tức là cập nhật và số hóa dữ liệu số nhà, tên đường, tọa độ thửa đất trên nền tảng GIS phục vụ quản lý, tra cứu. Ứng dụng GIS bước đầu mang lại hiệu quả trong công tác tích hợp dữ liệu không gian, hỗ trợ quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và lưu vết biến động số nhà...

Theo Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM Võ Thị Trung Trinh, sau khi hệ thống đi vào vận hành, dữ liệu số nhà sẽ được chia sẻ trên ứng dụng Công dân số TPHCM. Người dân sử dụng ứng dụng Công dân số TPHCM để tra cứu thông tin địa chỉ và phản ánh nếu có sai sót so với hiện trạng. Phản ánh sẽ được tiếp nhận và xử lý trực tuyến, góp phần “làm sạch” và cập nhật dữ liệu thường xuyên. Ngoài ra, bà Võ Thị Trung Trinh khẳng định, việc ứng dụng công nghệ vào quản lý đô thị không dẫn đến việc phải thay đổi số nhà hiện tại.

Quản lý khoa học

Theo Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, việc xây dựng phần mềm GIS thống nhất toàn thành phố phục vụ công tác đánh số và gắn biển số nhà đang được tích cực triển khai. Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, thông tin, sau khi UBND TPHCM chỉ đạo về ứng dụng công nghệ GIS trong quản trị đô thị thì hiện nay, bản đồ số dùng chung của thành phố đã vận hành. Trung tâm sẽ tổ chức đánh giá mô hình ứng dụng công nghệ GIS trong công tác đánh số và gắn biển số nhà tại phường An Khánh ngay trong quý 1-2026. Dựa trên kết quả này, trung tâm sẽ tham mưu giải pháp xây dựng dữ liệu số nhà và xây dựng mới một phần mềm về cấp, quản lý hồ sơ số nhà dùng chung thống nhất trên toàn thành phố.

Dữ liệu thông tin về số nhà trên địa bàn phường An Khánh (TPHCM) sẽ được cập nhật để quản lý trên hệ thống phần mềm

Về việc khai thác dữ liệu thông tin địa lý, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM sẽ phối hợp Công an TPHCM để hỗ trợ xác thực thông tin chủ hộ, đồng bộ giữa dữ liệu số nhà, dữ liệu dân cư và dữ liệu đất đai. Văn phòng đăng ký đất đai sẽ cập nhật, chỉnh sửa khi có biến động, hướng tới mục tiêu mỗi địa chỉ gắn với một định danh thống nhất, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Khi địa chỉ được chuẩn hóa và quản lý tập trung, các vấn đề như cấp phép xây dựng, quản lý dân cư, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, bưu chính - logistics và thương mại điện tử sẽ được hỗ trợ hiệu quả hơn; đặc biệt sẽ giúp thành phố định hướng việc triển khai, điều chỉnh quy hoạch và phân bổ nguồn lực đầu tư các dự án dân sinh một cách tối ưu nhất để phục vụ người dân.

THANH HIỀN