Tuổi trẻ góp sức cho ngày hội toàn dân

Những ngày này, không khí hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang lan tỏa khắp các khu dân cư ở TPHCM. Từ những vòng xe đạp len lỏi qua các con hẻm nhỏ đến các video AI sáng tạo tuyên truyền trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ đang góp sức đưa thông tin về ngày bầu cử đến gần hơn với người dân.

Đưa thông tin bầu cử đến từng tuyến hẻm

Khi dòng người, xe cộ dần thưa sau giờ tan tầm, cũng là lúc những chiếc xe đạp của đội hình “Thanh niên tiên phong bầu cử” lăn bánh qua các tuyến hẻm ở phường Bảy Hiền. Trên xe gắn loa tuyên truyền, các đoàn viên, thanh niên đi qua từng con hẻm nhỏ, “chở” theo những thông tin chính thống và hữu ích về cuộc bầu cử sắp tới.

Đội hình vừa được Đoàn phường Bảy Hiền ra mắt cách đây ít ngày, với 25 đoàn viên thanh niên. Các thành viên chia thành 6 cụm, thay phiên tuyên truyền vào buổi tối các ngày trong tuần và sáng cuối tuần.

Đội hình "Thanh niên tiên phong bầu cử" đạp xe loa tuyên truyền về bầu cử của Đoàn phường Bảy Hiền, TPHCM ẢNH: CẨM TUYẾT

Bí thư Đoàn phường Bảy Hiền Cao Thị Hoàng Oanh cho biết, ban ngày, đa số người dân đi làm, đi học nên buổi tối và cuối tuần là thời điểm thuận lợi để dễ tiếp cận. Địa bàn phường có nhiều tuyến hẻm và đường nhỏ, vì vậy việc tuyên truyền bằng xe đạp giúp thông tin về công tác bầu cử dễ dàng lan tỏa sâu rộng, tạo không khí phấn khởi.

Đoàn phường cũng triển khai thực hiện video phỏng vấn cử tri trẻ lần đầu tham gia bỏ phiếu bầu cử vào ngày 15-3, tổ chức hội thi vẽ tranh cổ động... Qua đó, hình ảnh về ngày hội non sông được lan tỏa theo cách gần gũi hơn với người trẻ.

Tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (phường Xuân Hòa), chương trình “Cử tri trẻ tuổi 18 - Vững kiến thức, tự tin đi bầu” được tổ chức với cách tiếp cận mới mẻ. Thay vì chỉ nghe giới thiệu lý thuyết, học sinh đủ 18 tuổi được trải nghiệm khu vực bầu cử mô phỏng ngay trong hội trường. Từ bàn phát phiếu, phòng viết phiếu đến thùng phiếu niêm phong đều được bố trí như một điểm bầu cử thực tế. Sau khi được hướng dẫn về quy trình và các quy định liên quan, học sinh lần lượt thực hành các bước bỏ phiếu.

Với nhiều học sinh, đây là lần đầu tiên các bạn hình dung rõ ràng về những việc mình sẽ thực hiện trong ngày bầu cử. Nguyễn Ngọc Quế Anh, học sinh lớp 12, chia sẻ: “Em rất hào hứng, buổi tập huấn giúp chúng em hiểu rõ hơn về vai trò của cử tri và các bước bỏ phiếu để có thể chọn ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân”.

Theo Bí thư Đoàn phường Xuân Hòa Lê Thanh Bình, trên địa bàn có nhiều học sinh vừa tròn 18 tuổi tính đến ngày bầu cử, vì vậy các hoạt động dành cho cử tri trẻ được thiết kế theo hướng trực quan, sinh động, dễ tiếp cận. “Chúng tôi hướng đến việc giúp các bạn trẻ không chỉ hiểu đúng, hiểu đủ mà còn thực sự tự tin, chủ động khi thực hiện quyền bầu cử của mình; là hạt nhân tích cực vận động gia đình, bạn bè tham gia ngày hội non sông”, anh Lê Thanh Bình thông tin.

Người trẻ tiên phong trên không gian mạng

Tinh thần hướng về ngày hội còn được các bạn trẻ lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng. Tại phường Trung Mỹ Tây, Đoàn phường đã thử nghiệm cách làm mới khi xây dựng bản tin tuyên truyền bầu cử bằng trợ lý ảo AI. Bản tin được thể hiện ngắn gọn, trực quan, cung cấp thông tin cơ bản về cuộc bầu cử và nhắc người dân về ngày hội toàn dân sắp diễn ra.

Hay điển hình như “Vũ điệu đi bầu” do tuổi trẻ phường Trung Mỹ Tây thực hiện. Những động tác đơn giản, vui tươi được quay thành video ngắn và chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đoàn viên, thanh niên. Qua những giai điệu sôi động, thông điệp về quyền và trách nhiệm của cử tri cũng được truyền tải một cách nhẹ nhàng, dễ nhớ.

Tương tự, tuổi trẻ phường Tân Sơn Nhất cũng tận dụng công nghệ để đưa thông tin về bầu cử đến gần hơn với người dân. Đoàn phường thực hiện video bằng công nghệ AI với hình ảnh trực quan, nội dung ngắn gọn, mô phỏng các bước cơ bản trong quy trình bỏ phiếu.

Chỉ trong vài phút, người xem có thể dễ dàng hình dung các bước khi tham gia bầu cử - từ nhận phiếu, viết phiếu đến bỏ phiếu đúng quy định. Thông qua những cách làm mới mẻ, tuổi trẻ các địa phương đang góp phần đưa thông tin chính thống về cuộc bầu cử lan tỏa rộng rãi hơn trong cộng đồng.

Chia sẻ về vai trò của tuổi trẻ TPHCM với ngày hội toàn dân, Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM Trịnh Thị Hiền Trân cho rằng, mỗi đoàn viên, học sinh, sinh viên cần chủ động tìm hiểu nghiêm túc các quy định của pháp luật về bầu cử, nắm vững quyền và nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp và pháp luật.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ thành phố cần tích cực tham gia tuyên truyền về cuộc bầu cử thông qua các hoạt động Đoàn - Hội và trên không gian mạng, trở thành những “đại sứ truyền thông tích cực”, lan tỏa thông tin chính xác.

Những người góp sức thầm lặng Bên cạnh sự xung kích của tuổi trẻ, nhiều lực lượng khác tại cơ sở cũng đang âm thầm góp sức cho công tác chuẩn bị bầu cử. Tại phường Tân Sơn Hòa, những ngày này, cán bộ, công chức và lực lượng hỗ trợ tất bật sắp xếp, phân loại tài liệu, vận chuyển hồ sơ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ công tác bầu cử... Không chỉ chuẩn bị hậu cần, nhiều địa phương còn ứng dụng công nghệ để hỗ trợ cử tri. Tại phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM), công an phường đã hướng dẫn người dân sử dụng bản đồ số các điểm bỏ phiếu, được xây dựng trên nền tảng Google Maps và tích hợp vào ứng dụng SOS. Thông qua bản đồ này, cử tri có thể dễ dàng tra cứu địa điểm bỏ phiếu, xem sơ đồ vị trí và được chỉ đường trực tiếp đến điểm bầu cử.

CẨM NƯƠNG - CẨM TUYẾT