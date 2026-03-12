Gửi gắm kỳ vọng về sự phát triển

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 15-3. Với sự chuẩn bị sẵn sàng và chu đáo, với tâm thế phấn khởi của cử tri, nhất định cuộc bầu cử sẽ thành công, đánh dấu thời khắc quan trọng trong hành trình phát triển mới của đất nước.

Nhân dân ta đã có 15 lần trực tiếp thực hiện quyền làm chủ

Ngay sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, để xây dựng một Nhà nước dân chủ, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đã diễn ra vào ngày 6-1-1946. Trong hoàn cảnh còn trăm bề khó khăn, người dân Sài Gòn đã tích cực tham gia bầu cử, bất chấp sự đàn áp của các thế lực thù địch, 42 cán bộ làm công tác bầu cử đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Trải qua 80 năm, Quốc hội Việt Nam đã đi qua 15 khóa, nhân dân ta đã có 15 lần trực tiếp thực hiện quyền làm chủ, thông qua lá phiếu bầu, lựa chọn những người đại diện cho mình tại Quốc hội - cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Phường Bình Trưng (TPHCM) tổ chức diễu hành xe hoa tuyên truyền về ngày bầu cử ẢNH: CHÍ LỘC

Từ bản Hiến pháp năm 1946, các bản Hiến pháp tiếp theo đã không ngừng được hoàn thiện, phản ánh sự phát triển của đất nước và yêu cầu quản trị quốc gia trong từng giai đoạn. Đến nay, Quốc hội đã ban hành 567 luật, 236 pháp lệnh, tạo nền tảng pháp lý cho hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong bối cảnh mới, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đứng trước những yêu cầu rất cao: tiếp tục hoàn thiện thể chế, khắc phục tình trạng chồng chéo, xung đột của một số quy định pháp luật, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững.

Mỗi cuộc bầu cử đi qua đều mang dấu ấn một giai đoạn phát triển của đất nước. Cuộc bầu cử lần này, diễn ra trong thời điểm có nhiều dấu ấn mang tính lịch sử. Đó là việc rút ngắn khoảng cách chuyển giao nhiệm kỳ để đồng bộ giữa nhiệm kỳ của đại hội Đảng và nhiệm kỳ Quốc hội, nhiệm kỳ lãnh đạo các cơ quan hành chính, tư pháp.

Đây là nhiệm kỳ đất nước bước vào kỷ nguyên mới - với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt. Và cuộc bầu cử ĐB HĐND lần này tiến hành theo mô hình mới - chính quyền địa phương 2 cấp. Chất lượng của mỗi lá phiếu mang ý nghĩa góp phần định hình chất lượng của nhiệm kỳ Quốc hội, HĐND.

Tạo động lực cho những chuyển đổi mạnh mẽ

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, công tác bầu cử được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đúng luật. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc được phát huy rõ nét trong công tác bầu cử và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Công tác nhân sự - khâu then chốt nhất của bầu cử được tiến hành các bước công khai, minh bạch, bảo đảm sự đại diện hài hòa các ngành, các tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, giới, độ tuổi, vùng miền…

Vấn đề đặt ra là, cần bầu đủ số lượng, cơ cấu nhưng chất lượng phải được đặt lên hàng đầu. Đó phải là những người đủ tiêu chuẩn, có bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, phẩm chất làm người đại diện cho dân ở cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước và địa phương.

Thông qua các buổi tiếp xúc cử tri và tìm hiểu qua các phương tiện truyền thông, cử tri đánh giá cao chất lượng của các ứng cử viên và tin rằng mình sẽ lựa chọn được người xứng đáng để bầu. Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri có nhiều đề xuất và bày tỏ sự mong muốn đối với các ứng cử viên, khi trở thành đại biểu của dân sẽ cố gắng thực hiện lời hứa, sẽ làm tốt vai trò cầu nối giữa người dân và cơ quan quyền lực nhà nước.

Tại TPHCM, qua 10 khóa hoạt động của HĐND TPHCM kể từ sau ngày giải phóng, cử tri TPHCM đánh giá cao sự đổi mới hoạt động, có sự kế thừa và phát triển, thể hiện trách nhiệm trước dân, đã quyết định những vấn đề quan trọng tạo điều kiện để thành phố phát triển xứng với vai trò đầu tàu kinh tế và nâng cao các mặt đời sống của nhân dân. HĐND thành phố đã đẩy mạnh hoạt động giám sát, tăng cường sự tương tác với cử tri qua các chương trình “Nói và làm”, “Đối thoại cùng chính quyền thành phố”, “Lắng nghe và trao đổi”, “Dân hỏi, chính quyền trả lời”…

Thành công của cuộc bầu cử lần này không chỉ đo được bằng tỷ lệ cử tri đi bầu, mà quan trọng hơn là chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ mới, nơi ý chí, nguyện vọng của nhân dân được thể hiện bằng quyết sách đúng đắn và hành động thiết thực, tạo động lực cho những chuyển đổi mạnh mẽ trong chặng đường phát triển tiếp theo của đất nước.

Từ 1-7-2025, TPHCM đã mở rộng không gian phát triển thành đô thị với khoảng 14 triệu dân. Cuộc bầu cử lần này, cử tri sẽ bầu ra 125 đại biểu HĐND thành phố, và ở 168 phường, xã, đặc khu, mỗi nơi sẽ được bầu không quá 30 đại biểu HĐND. Hướng về ngày bầu cử, cử tri TPHCM gửi gắm nhiều kỳ vọng về sự phát triển của đất nước, của TPHCM, nhất là tăng sự phân cấp, phân quyền để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

PHẠM PHƯƠNG THẢO