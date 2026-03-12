Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho "Ngày hội non sông"

Chiều 12-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM.

Chủ trì họp báo có các đồng chí: Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM.

Tại họp báo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong đánh giá, các cơ quan báo chí đã phản ánh đậm nét, toàn diện về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn TPHCM. Điều đó góp phần giúp cử tri nắm bắt đầy đủ thông tin trước ngày bầu cử.

Đồng chí Tăng Hữu Phong phát biểu tại họp báo

Theo đồng chí Tăng Hữu Phong, đến nay, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử trên địa bàn TPHCM cơ bản đã hoàn tất. Các địa phương đang tập trung hoàn thiện những khâu cuối cùng về mặt kỹ thuật, rà soát các điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thông tin thêm về công tác đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử, Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM, cho biết, Phòng PC07 đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) phục vụ cuộc bầu cử trên địa bàn TPHCM.

Thượng tá Trần Xuân Phương thông tin về công tác bảo đảm PCCC-CNCH tại họp báo

Đến nay, 100% điểm bỏ phiếu trên địa bàn TPHCM đã được kiểm tra, hướng dẫn và đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC-CNCH.

Song song đó, lực lượng chức năng đã tổ chức 1.884 cuộc tuyên truyền về các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC-CNCH tại các khu phố, góp phần nâng cao ý thức của người dân.

Ngoài ra, Phòng PC07 phối hợp, hướng dẫn công an cấp xã và các đơn vị liên quan xây dựng, điều chỉnh, bổ sung 1.713 phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở trọng điểm, các điểm bầu cử. Đồng thời tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại 2 điểm bỏ phiếu trên địa bàn nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác xử lý tình huống.

Từ nay đến ngày bầu cử, lực lượng PC07 sẽ tiếp tục rà soát, tăng cường quản lý tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy nổ; đồng thời duy trì lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố xảy ra.

Trong ngày bầu cử, Phòng PC07 sẽ thành lập 3 tổ công tác do lãnh đạo phòng làm tổ trưởng, thường trực tại 3 khu vực trọng điểm. Đồng thời huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường phối hợp với công an địa phương để kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến công tác PCCC-CNCH nếu xảy ra.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình thông tin về tình hình giao thông tại họp báo

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM, cho biết, đơn vị bố trí trực chiến 100% quân số trước, trong và sau thời gian bầu cử để điều hòa giao thông, tuần tra kiểm soát hỗ trợ người dân, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tuần tra kiểm soát 24/24.

Bên cạnh đó, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm trên các tuyến đường; phát huy hiệu quả hệ thống camera toàn TPHCM để theo dõi tình hình giao thông, kịp thời xử lý các sự cố ùn tắc hay tai nạn.

Buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM vào chiều 12-3

Phòng PC08 cũng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ chủ động nắm tình hình để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn từ sớm, từ xa mọi hoạt động chống phá bầu cử hoặc lợi dụng bầu cử để xuyên tạc.

Thông tin tại buổi họp báo về các hoạt động chuyển đổi số, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM Võ Thị Trung Trinh cho biết, thời gian qua, TPHCM đã ban hành nhiều kế hoạch triển khai, trong đó có chiến dịch làm sạch dữ liệu. Bà Võ Thị Trung Trinh thông tin về hoạt động chuyển đổi số tại họp báo Trên cơ sở các nguồn dữ liệu hiện có, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM đang phối hợp rà soát, chuẩn hóa dữ liệu phục vụ công tác chuyển đổi số và quản lý đô thị. Trung tâm tập trung vào các nhóm dữ liệu trọng tâm như bảo đảm an toàn giao thông và phát triển hạ tầng; giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; cùng các lĩnh vực y tế và giáo dục. Trung tâm đang phối hợp với Công an TPHCM thực hiện các chiến dịch làm sạch dữ liệu cốt lõi đã tích hợp vào kho dữ liệu dùng chung, gồm: dữ liệu hộ tịch, dữ liệu đất đai và dữ liệu định danh địa điểm. Cùng với việc làm sạch dữ liệu, thành phố cũng đẩy mạnh đưa dữ liệu vào phục vụ đời sống thông qua các ứng dụng dành cho người dân. Về dữ liệu số nhà, trung tâm đang triển khai việc quản lý thống nhất, bao gồm cả số nhà tại các chung cư, nhằm giải quyết yêu cầu thực tiễn trong quản lý đô thị.

