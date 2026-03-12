Giá gas tiếp tục tăng

Giá gas bán lẻ tại TPHCM tiếp tục tăng từ ngày 12-3, đây là lần điều chỉnh tăng thứ ba liên tiếp trong vòng chưa đầy hai tuần.

Theo các doanh nghiệp kinh doanh khí hóa lỏng, bình gas 12 kg tăng khoảng 30.000 đồng, ở mức 504.400 đồng/bình; bình 6 kg tăng khoảng 15.000 đồng; bình 20 kg tăng khoảng 50.000 đồng và bình 45 kg tăng hơn 112.000 đồng. Đây là lần tăng thứ ba của giá gas trong tháng 3.

Trước đó, giá gas đã được điều chỉnh tăng từ ngày 1-3 và tiếp tục tăng thêm vào ngày 6-3. Tính chung từ đầu tháng 3 đến nay, giá gas bình 12 kg đã tăng khoảng 40.000 đồng, còn nếu so với đầu tháng 2 thì mức tăng khoảng 75.000 đồng mỗi bình.

Cán bộ quản lý thị trường kiểm tra chuyên ngành tại một cơ sở kinh doanh gas trên địa bàn TPHCM

Mới đây, tại buổi làm việc với Sở Công thương TPHCM, ông Trần Anh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (Gas South), thông tin, tổng lượng tồn tại bốn kho của doanh nghiệp còn khoảng 1.601 tấn trên tổng công suất 8.100 tấn. Hàng nhập về đến đâu phải chiết nạp và phân phối ngay đến đó cho hệ thống đại lý và khách lẻ.

Theo ước tính, nhu cầu tiêu thụ Gas South tại TPHCM và khu vực lân cận trong tháng 3 khoảng 4.500 tấn, nguồn cung hiện đáp ứng khoảng 75-80%. Trong khi đó, các nhà cung cấp lớn như Hyosung Vina và PVGas Trading vẫn chưa chốt kế hoạch giao hàng nhập khẩu cho tháng 4 và tháng 5.

Trước khó khăn về nguồn cung, một số doanh nghiệp kinh doanh khí đề xuất giải pháp tạm thời giảm khối lượng sang chiết, như nạp bình gas 12kg thành 6kg hoặc bình 45kg thành 22kg. Các doanh nghiệp cho biết đây chỉ là giải pháp tạm thời trong lúc kiến nghị cơ quan quản lý hỗ trợ làm việc với các đơn vị nhập khẩu nhằm sớm ổn định nguồn cung, giảm áp lực tăng giá trên thị trường.

THI HỒNG