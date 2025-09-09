Đồng Nai: Triệt phá hai ổ cho vay lãi nặng

Pháp luật

Ngày 9-9, Công an xã Long Thành (tỉnh Đồng Nai) triệt phá thành công hai tụ điểm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Công an xã Long Thành đã tạm giữ hai đối tượng là Trình Anh Dũng (sinh năm 1995) và Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1990), cùng quê Hà Nội. Tổng số tiền mà hai đối tượng này thu lợi bất chính lên tới gần 500 triệu đồng.

Nguyễn Mạnh Cường (bên trái) và Trình Anh Dũng tại cơ quan công an

Theo điều tra, từ năm 2023 đến nay, Trình Anh Dũng tổ chức cho vay với lãi suất “cắt cổ” 304% đến 438%/năm.

Dũng áp dụng hình thức “vay góp” và “vay lãi đứng”, buộc người vay phải trả gốc và lãi mỗi ngày, gây áp lực kinh tế nghiêm trọng cho người vay. Dũng đã cho hơn 20 người vay tiền tại xã Long Thành và các khu vực lân cận, thu lợi bất chính hơn 172 triệu đồng.

Tương tự, Nguyễn Mạnh Cường cũng sử dụng chiêu trò “vay dễ, lãi cao”, không cần giấy nợ hay thế chấp, chỉ cần căn cước công dân. Với mức lãi từ 304% đến 380%/năm, Cường đã thu lợi hơn 310 triệu đồng.

Đáng chú ý, cả hai đối tượng đều trực tiếp đến nhà "con nợ" để giao dịch, khiến nhiều người sập bẫy vì tưởng “dễ vay”.

Công an xã Long Thành đã ra quyết định tạm giữ hai đối tượng để phục vụ điều tra, đồng thời tiếp tục mời các nạn nhân lên làm việc nhằm củng cố hồ sơ vụ việc.

Công an khuyến cáo, người dân nên tìm đến các kênh tín dụng hợp pháp, tránh sa vào bẫy vay nóng để rồi lâm vào vòng xoáy nợ nần không lối thoát.

BÙI LIÊM

