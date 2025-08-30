Pháp luật

An ninh - trật tự

Bắt nhóm cho vay nặng lãi ép khách thế chấp bằng clip, hình ảnh nhạy cảm

SGGPO

Nhóm đối tượng lập các nhóm kín trên mạng xã hội để cho vay với lãi suất từ 20 - 40%/tháng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Người vay phải thế chấp CCCD hoặc clip khỏa thân, hình ảnh nhạy cảm hay icloud trên điện thoại iPhone.

z6961528933779_beea2d6268285b433b4aeb2315054005.jpg
Hoàng Ngọc Sơn và Cao Thanh Lập bị bắt giữ. Ảnh: CA

Ngày 30-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Ngọc Sơn (sinh năm 1993, ngụ phường Hiệp Bình, TPHCM) và Cao Thanh Lập (sinh năm 1996, ngụ phường Tân Tạo, TPHCM) để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, bằng biện pháp nghiệp vụ, Đội trọng án Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM xác định, Hoàng Ngọc Sơn và Cao Thanh Lập hoạt động cho vay trên các hội nhóm kín Zalo, Facebook với lãi suất từ 20 - 40%/tháng, cao hơn nhiều lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự.

Đặc biệt, nhóm này yêu cầu khách vay phải thế chấp CCCD hoặc clip khỏa thân, hình ảnh nhạy cảm hoặc thế chấp bằng icloud trên điện thoại iPhone...

Khi người vay không trả đúng hẹn, Sơn và đồng bọn nhắn tin, gọi điện đòi tiền, đồng thời đăng tải hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội hoặc gửi trực tiếp cho người thân, bạn bè của nạn nhân. Thậm chí, các đối tượng còn tìm đến tận nhà để chửi bới, gây áp lực, đe dọa buộc khách vay phải trả tiền.

Đội trọng án đã tiếp xúc, làm việc với hàng chục nạn nhân và xác định nhóm này đã cho nhiều người vay lãi suất từ 240%/năm đến 360%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Trong các nạn nhân, có gần 10 người là nữ bị nhóm Sơn bắt phải chụp, quay clip khỏa thân để thế chấp.

Tin liên quan
THU HOÀI - KIẾN VĂN

Từ khóa

Công an TPHCM cho vay nặng lãi thế chấp clip nhạy cảm khỏa thân

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn