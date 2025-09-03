Đồng Nai: Tuyên dương 165 thí sinh trúng tuyển các học viện, nhà trường Quân đội

Sáng 3-9, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai tổ chức tuyên dương thí sinh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường Quân đội năm 2025.

Năm 2025, Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai tiếp tục quán triệt, triển khai và xác định công tác tuyển sinh quân sự (TSQS) là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tạo nguồn cán bộ trí thức trong quân đội.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh quán triệt, triển khai các hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về công tác TSQS; tham mưu cho Ban TSQS tỉnh ban hành, triển khai các kế hoạch, hướng dẫn cho Ban TSQS các địa phương để tổ chức thực hiện theo quy định.

Đồng thời, phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền, hướng nghiệp, sơ tuyển, TSQS và 100% địa phương đều bảo đảm đủ hồ sơ cho thí sinh đăng ký sơ tuyển.

Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai tuyên dương thí sinh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường Quân đội năm 2025

Năm 2025, toàn tỉnh có 1.865 hồ sơ (trong đó có 1.759 hồ sơ đăng ký sơ tuyển là thanh niên, học sinh; 106 hồ sơ đăng ký đào tạo trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở; có 5 hồ sơ thuộc quân nhân đăng ký); tăng 477 hồ sơ so với năm 2024.

Kết quả, 1.175 hồ sơ đủ điều kiện là thanh niên, học sinh tham gia xét tuyển; trong đó có 165 thí sinh trúng tuyển vào các trường (đạt 14,05%).

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai Trương Thị Kim Huệ tuyên dương thí sinh trúng tuyển

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai biểu dương những nỗ lực của các thí sinh trong học tốt và trúng tuyển vào các học viện, nhà trường Quân đội và mong muốn thí sinh tiếp tục nỗ lực, học tập thật tốt để trở thành những cán bộ ưu tú trong tương lai.

Đồng chí Bùi Văn Sỹ yêu cầu các cơ quan chức năng thuộc Bộ CHQS tỉnh tiếp tục bám sát các quy định, tuyên truyền, định hướng để học sinh các nhà trường trong toàn tỉnh tích cực đăng ký xét tuyển, tìm được nguồn nhân lực giỏi cho Quân đội, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

