Đồng Nai: Xử lý nghiêm nếu găm hàng, thổi giá vật liệu xây dựng

Sáng 26-3, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản về việc tăng cường quản lý, bình ổn giá nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở NN-MT cùng các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về giá nguyên liệu, nhiên liệu và VLXD, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng, thổi giá, lũng đoạn thị trường.

Các phương tiện thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN-MT chủ trì, phối hợp rà soát trữ lượng các mỏ khoáng sản, VLXD thông thường để đẩy nhanh cấp phép hoạt động, nâng công suất khai thác, ưu tiên cung cấp vật liệu cho các dự án Vành đai 4 TPHCM, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Cần Thơ - Cà Mau, Mỹ Thuận - Cần Thơ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Giá nguyên liệu, nhiên liệu và VLXD có nhiều biến động thời gian qua

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hợp đồng xây dựng, đặc biệt là hợp đồng trọn gói và đơn giá cố định để có giải pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo quy định, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án.

Văn bản nêu rõ, Chủ tịch UBND các xã: Long Thành, Nhơn Trạch, Phước Thái, An Phước xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại tại các dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành, Dự án thành phần 2 thuộc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong tháng 3 năm 2026.

Chủ tịch UBND các xã, phường: Dầu Giây, Gia Kiệm, Bình Lộc, Định Quán, Xuân Bắc, Tân Phú, Nam Cát Tiên, Phú Hòa, Phú Lâm khẩn trương giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại dự án đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, Tân Phú - Bảo Lộc, bảo đảm không ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

XUÂN TRUNG