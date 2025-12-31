Đồng Tháp lần đầu áp dụng bảng giá đất từ ngày 1-1-2026

Ngày 31-12, HĐND tỉnh Đồng Tháp Khóa X tiến hành Kỳ họp thứ 8 để xem xét, ban hành các nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý và động lực phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo.

Quang cảnh Kỳ họp

Phát biểu tại Kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Châu Thị Mỹ Phương cho biết, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Vì vậy, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết của HĐND tỉnh thành kế hoạch, chương trình cụ thể ngay sau Kỳ họp. Đồng thời, phân công rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm; tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay đầu năm 2026.

Đối với Nghị quyết về Bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1-2026, đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo việc thực hiện công bố, phổ biến và hướng dẫn thực hiện Bảng giá đất kịp thời, đầy đủ, bảo đảm thống nhất, đúng quy định, không để phát sinh tiêu cực, khiếu nại. Trong quá trình thực hiện, tiếp tục rà soát, đánh giá đúng thực tế để kịp thời bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.

Đồng thời, chuẩn bị chu đáo, trang trọng, ý nghĩa các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2026, đón chào Tết cổ truyền của dân tộc như: thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là chính sách người có công, tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa… Làm tốt công tác quản lý thị trường, đảm bảo cung ứng hàng hóa, bình ổn giá…

Đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội thông tin rộng rãi, tuyên truyền cho cử tri và nhân dân các nội dung cơ bản của nghị quyết để cử tri hiểu và tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện; Các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường tiếp xúc cử tri, theo dõi sát tình hình ở cơ sở, kịp thời phản ánh, kiến nghị những vấn đề bức xúc, nổi cộm phát sinh trong quá trình triển khai các nghị quyết…

NGỌC PHÚC