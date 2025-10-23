Đồng Tháp: Nhiều phương tiện ngang nhiên chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1

Chỉ trong 15 phút, tại khu vực ngã ba An Thái Trung, Quốc lộ 1 (đoạn qua các xã Tân Hương, huyện Châu Thành) và Quốc lộ 30, tỉnh Đồng Tháp, phóng viên ghi nhận hàng chục trường hợp xe máy chạy ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và mất trật tự xã hội.

Vào giờ cao điểm, tại ngã ba An Thái Trung (nút giao giữa Quốc lộ 1 và Quốc lộ 30) và tuyến Quốc lộ 1, đoạn Khu Công nghiệp Tân Hương có hàng trăm phương tiện di chuyển qua lại.

Tuy nhiên, bên trong lề đường (làn dành cho xe máy lưu thông và vỉa hè), có hàng loạt phương tiện xe máy thản nhiên chạy ngược chiều, lấn làn, bất chấp nguy hiểm băng qua đầu ô tô để rẽ vào khu dân cư...

Xe máy thản nhiên chạy ngược chiều

Ghi nhận trên Quốc lộ 1, (đoạn qua các xã Tân Hương, Châu Thành), chỉ trong 15 phút đã có hàng trăm trường hợp xe máy, xe đạp, xe máy chở hàng cồng kềnh lưu thông ngược chiều. Ngoài ra, còn có nhiều trường hợp xe máy lái xe lạng lách giữa dòng ôtô đang lưu thông đúng chiều…

Ông Lê Trần Hải, tài xế xe khách ở Đồng Tháp cho biết sáng nào, ông cũng gặp cảnh này. Xe máy cứ leo qua dải phân cách, chạy ngược chiều như đường nhà mình. Còn người dân buôn bán ven Khu công nghiệp Tân Hương chia sẻ, do có dải phân cách cứng, nhiều người chọn đi ngược chiều cho nhanh, đỡ phải vòng qua ngã ba.

Nhiều xe máy, xe đạp lưu thông ngược chiều trên Quốc lộ 1 (đoạn qua Khu công nghiệp Tân Hương)

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện trên đoạn Quốc lộ 30 dẫn vào trung tâm phường Cao Lãnh. Anh Lê Anh Tú, tài xế xe tải ở tỉnh An Giang phản ánh thường xuyên bị xe máy chạy ngược chiều “đâm đầu” vào xe, buộc lái xe phải giảm tốc đột ngột, rất nguy hiểm.

Thực tế, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Tháp từng nhiều lần xử phạt nghiêm, điển hình như vụ phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe đối với một tài xế ô tô quay đầu đi ngược chiều trên Quốc lộ 1 hồi tháng 8 vừa qua.

Theo Trung tá Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT)– Công an tỉnh Đồng Tháp, tại các tuyến Quốc lộ, và các nút giao, hàng ngày lực lượng CSGT – Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với công an các địa phương tuần tra, kiểm soát cũng như phân luồng điều tiết giao thông, giải quyết nhanh các sự cố giao thông (nếu có).

Đặc biệt tại Quốc lộ 1 (đoạn Khu công nghiệp Tân Hương), ngã ba An Thái Trung và Quốc lộ 30, ngoài việc xử lý hành lang an toàn giao thông đường bộ và xử lý các phương tiện lưu thông ngược chiều, lực lượng làm nhiệm vụ còn sử dụng thiết bị nghiệp vụ để ghi hình lại các phương tiện vi phạm, đi ngược chiều, chở 3 và không đội mũ bảo hiểm… để mời xử lý. Trường hợp xe đạp, xe đạp điện, xe thô sơ… đi ngược chiều hoặc vi phạm khác cũng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Học sinh lưu thông ngược chiều

Ngoài ra, Công an tỉnh Đồng Tháp cũng thường xuyên phối hợp với công an xã, phường tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức về chấp hành về luật an toàn giao thông khi tham gia giao thông. Tuyên truyền người dân cung cấp hình ảnh vi phạm đến cơ quan công an để mời người vi phạm đến tuyên truyền, giáo dục và xử phạt đối với hành vi vi phạm.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Lực lượng CSGT - Công an tỉnh Đồng Tháp đã xuất quân 20.242 ca, với 76.271 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, xử lý 74.219 vụ vi phạm, trong đó đã xử lý 359 trường hợp vi phạm đi ngược chiều.

Công an tỉnh Đồng Tháp tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức về chấp hành về luật an toàn giao thông

NGỌC PHÚC