Đồng Tháp: Phạt hành chính 13 trường hợp mua bán trái phép tài khoản ngân hàng

Ngày 3-8, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 13 đối tượng về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trên 100 triệu đồng. Ảnh: CAĐT

Trong số 13 đối tượng, có 3 đối tượng bị phạt với tổng số tiền 45 triệu đồng, 8 đối tượng bị phạt 42,5 triệu đồng và buộc phải nộp vào ngân sách số tiền bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm; 2 đối tượng còn lại bị phạt số tiền 22,5 triệu đồng. Các đối tượng thu mua tài khoản ngân hàng, mỗi tài khoản từ 150.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp xác định, 13 đối tượng bị xử phạt hành chính có liên quan đến vụ án mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và đánh bạc xảy ra tại TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) do Thái Nhựt Phương (sinh năm 1977, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cùng đồng bọn thực hiện đã bị công an tỉnh Đồng Tháp triệt phá trước đó.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố 10 bị can để điều tra về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

TÍN HUY