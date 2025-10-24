Đồng Tháp quyết tâm trở thành tỉnh phát triển bền vững trong vùng kinh tế trọng điểm của ĐBSCL

Ông Trần Trí Quang , Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại đại hội

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Tháp lần thứ I là sự kiện chính trị đặc biệt, đánh dấu một bước chuyển mình, một khí thế mới của Đồng Tháp sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và công tác sắp xếp đơn vị hành chính.

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trân trọng biểu dương, cảm ơn và tôn vinh những nỗ lực, cống hiến thầm lặng của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

Theo ông Trần Trí Quang, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Khắc ghi lời dạy thiêng liêng ấy, trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh đã được triển khai sâu rộng, thực chất và sáng tạo đã tạo thành động lực to lớn, khơi dậy ý chí vượt khó, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn của tỉnh nhà.

Các phong trào như: “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, “Bình dân học vụ số”... đã thực sự lan tỏa sâu rộng, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, đồng đều ở tất cả các ngành, các cấp.

Ngoài ra, còn nhiều phong trào chuyên đề mang đậm dấu ấn của Đồng Tháp cũng được phát động mạnh mẽ, như: “500 ngày đêm xây dựng các tuyến cao tốc” đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống giao thông, kết nối liên vùng. Giai đoạn 2020 – 2025 như: Tốc độ tăng trưởng GRDP tỉnh Đồng Tháp bình quân đạt 5,51%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 85,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu, chỉ còn 0,81%...

Tuy nhiên, vẫn còn một vài phong trào thi đua triển khai còn chậm, thiếu chiều sâu, còn mang tính hình thức. Công tác tổng kết, nhân rộng điển hình chưa thường xuyên, chưa kịp thời. Những hạn chế đó đòi hỏi chúng ta phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, để phong trào thi đua phải thực sự là động lực tự thân, gắn chặt hơn với nhiệm vụ phát triển, với đời sống của nhân dân, lấy “Nhân dân làm trung tâm” và là chủ thể của phong trào.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã đề ra những mục tiêu đầy quyết tâm, với 14 chỉ tiêu chủ yếu và 5 khâu đột phá chiến lược về hạ tầng giao thông, nông nghiệp, công nghiệp, nguồn nhân lực và khoa học - công nghệ. Đặc biệt, mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9%/năm và phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt 10% trở lên – là chỉ tiêu mang tính lịch sử của tỉnh nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp kêu gọi toàn thể hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh nhà chung sức, chung lòng, nỗ lực và quyết tâm cao nhất, bằng những hành động thi đua cụ thể, thiết thực để gặt hái được nhiều thành quả to lớn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2025 - 2030. Quyết tâm xây dựng tỉnh Đồng Tháp trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong vùng kinh tế trọng điểm của ĐBSCL và khu vực phía Nam.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Đồng Tháp được Chủ tịch nước tặng 212 Huân chương Lao động các hạng; Thủ tướng Chính phủ tặng 68 Cờ thi đua, 1.151 bằng khen; 3 Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cũng đã tặng 458 Cờ thi đua, 22.836 tập thể Lao động xuất sắc, 42.092 Bằng khen, 451 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

NGỌC PHÚC