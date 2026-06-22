Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Bổ sung thêm nhiều nhân lực thi công nước rút

Sáng 22-6, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) có báo cáo về tiến độ triển khai dự án thành phần 3, cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, giai đoạn 1.

Đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị sản lượng đã thực hiện của dự án đạt khoảng 65.602 tỷ đồng, tương đương gần 76% tổng giá trị các hợp đồng đã ký.

Nhân sự có chuyên môn được tăng cường thi công các hạng mục hoàn thiện tại nhà ga hành khách sân bay Long Thành

Đối với các gói thầu xây lắp chính, lũy kế giá trị thực hiện đạt hơn 56.341 tỷ đồng, tương đương gần 68% giá trị hợp đồng, tăng 3,35 điểm phần trăm so với thời điểm đầu tháng 6-2026.

Có thể thấy, tiến độ thi công được đẩy nhanh sau khi phát động chiến dịch thi đua cao điểm “180 ngày đêm tăng tốc hoàn thành Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành”.

Các tuyến giao thông quanh nhà ga hành khách đang được đốc thúc đẩy nhanh tiến độ thi công

Sau khi được bổ sung nhân lực, công trường sân bay Long Thành hiện có hơn 7.300 nhân công làm việc trực tiếp, tăng hơn 4,5% so với đầu tháng 6. ACV tiếp tục yêu cầu các nhà thầu rà soát, bổ sung nhân lực, thiết bị, vật tư và tăng cường lực lượng phục vụ công tác nội nghiệp, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm các hạng mục được triển khai đồng bộ từ hiện trường đến công tác nghiệm thu, quản lý chất lượng.

Hệ thống ống lồng phục vụ hành khách đã lắp đặt hoàn thiện, chờ vận hành đồng bộ

ACV cũng cho biết đã phối hợp với Công ty Điện lực Đồng Nai đóng điện thành công từ trạm 110kV vào Trạm tiếp nhận điện nguồn PWR-ACV thông qua 6 lộ trung thế 22kV. Điều này bảo đảm nguồn điện cung cấp cho các phụ tải của dự án, phục vụ công tác thi công, lắp đặt, thử nghiệm và vận hành kỹ thuật.

Cùng với đó, 3 gói thầu thuộc Dự án thành phần 3 đã cơ bản hoàn thành, gồm: thi công tường rào ranh giới cảng hàng không trong phạm vi 1.810 ha; thi công san nền, thoát nước, khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công; thi công cọc công trình Nhà ga hành khách. Các gói thầu còn lại tiếp tục được ACV điều phối theo thứ tự ưu tiên, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thi công liên hoàn và vận hành đồng bộ của toàn dự án.

XUÂN TRUNG