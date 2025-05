Dự kiến không giảm thuế giá trị gia tăng đối với tài nguyên khoáng sản

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tờ trình của Chính phủ. Ảnh: QUANG PHÚC

Cuối phiên họp toàn thể của Quốc hội sáng 13-5, Quốc hội đã nghe các báo cáo, tờ trình về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) và kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Theo tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày, Chính phủ đề xuất mở rộng đối tượng được áp dụng và kéo dài thời gian thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế GTGT đến hết năm 2026 nhằm hiện thực hóa mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Trước đó, trong giai đoạn từ năm 2022 đến 6 tháng đầu năm 2025, Quốc hội đã quyết nghị giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% (còn 8%), trong đó trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ. Việc này, cùng với các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí khác đang tạo điều kiện rất lớn giúp doanh nghiệp giảm được chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, tăng khả năng kích cầu.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu dự phiên họp Quốc hội sáng 13-5. Ảnh: QUANG PHÚC

Tuy nhiên, phương án giảm thuế GTGT tại dự thảo nghị quyết lần này có sự thay đổi nội dung so với quy định tại các nghị quyết của Quốc hội trước đây. Cụ thể là chỉ giảm thuế đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10%. Trong nhóm hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10% thì mở rộng đối tượng được giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với một số loại hàng hóa, dịch vụ như: sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, than ở khâu nhập khẩu và than bán ra ở khâu kinh doanh thương mại, xăng, dầu.

Chính phủ đề nghị không giảm thuế GTGT đối với hàng hóa là tài nguyên khoáng sản, trừ hàng hóa đặc biệt, góp phần quan trọng trong sản xuất kinh doanh như sản phẩm khai khoáng (trừ than), sản phẩm kim loại; không giảm thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), trừ mặt hàng xăng.

Quang cảnh hội trường Diên Hồng. Ảnh: QUANG PHÚC

Dự thảo nghị quyết giữ nguyên các dịch vụ không được giảm thuế GTGT theo quy định tại các nghị quyết của Quốc hội trước đây như: viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản.

Theo Bộ Tài chính, khi áp dụng chính sách này, dự kiến số giảm thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng cuối năm 2025 và cả năm 2026 khoảng 121.740 tỷ đồng. Trong đó, 6 tháng cuối năm 2025 giảm khoảng 39.540 tỷ đồng, năm 2026 giảm khoảng 82.200 tỷ đồng.

Qua thẩm tra, Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản thống nhất với đề xuất tiếp tục cho phép áp dụng chính sách giảm 2% thuế suất thuế GTGT như kiến nghị của Chính phủ. “Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức; kinh tế thế giới có nhiều biến động bất ổn không thể lường trước, việc tiếp tục ban hành chính sách này có thể xem là một biện pháp hướng vào tiêu dùng nội địa nhằm thúc đẩy tăng trưởng, góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng 8% đã đề ra”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đánh giá.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. Ảnh: QUANG PHÚC

Mặc dù vậy, theo ông Phan Văn Mãi, một số ý kiến trong cơ quan thẩm tra nhận định, việc tiếp tục đề xuất ban hành chính sách là chưa thật sự phù hợp và khó đạt được mục tiêu đã đặt ra về kích cầu tiêu dùng, vì khả năng kích cầu của chính sách đã bão hòa qua một thời gian dài thực hiện. Bên cạnh đó, việc liên tục gia hạn và kéo dài chính sách giảm thuế tạo tiền lệ không tốt, khiến chính sách thuế trở nên thiếu tính ổn định và không nhất quán.

Theo chương trình nghị sự, Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về nội dung này vào ngày 22-5, tại hội trường vào ngày 29-5 và biểu quyết thông qua vào ngày 17-6.

Theo tờ trình dự thảo nghị quyết của Quốc hội về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được kéo dài đến hết ngày 31-12-2030. Nghị quyết này dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành nghị quyết này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

ANH PHƯƠNG