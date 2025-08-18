Dự kiến nhiều quy định mới về trách nhiệm nhà sản xuất liên quan thải bỏ, tái chế sản phẩm

Tỷ lệ tái chế bắt buộc sẽ được điều chỉnh tăng 3 năm một lần, với lần thay đổi đầu tiên vào năm 2029, mỗi lần điều chỉnh không quá 10%.

Dự thảo Nghị định về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi đến Bộ Tư pháp thẩm định. Tờ trình về vấn đề này cho biết, dự thảo đã hợp nhất toàn bộ các quy định liên quan EPR thành một văn bản pháp lý độc lập, thống nhất và minh bạch, nhằm khắc phục tình trạng quy định phân tán, khó tra cứu, khó thực hiện nhất quán.

Dự thảo nghị định này quy định chi tiết việc thải bỏ phương tiện giao thông nhằm thực hiện trách nhiệm tái chế. Cụ thể, đối tượng chịu trách nhiệm EPR là các phương tiện giao thông có niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật, nhóm này khi hết niên hạn sẽ bắt buộc dừng lưu hành và phát sinh nghĩa vụ thu hồi, tái chế.

Dự thảo cũng bổ sung các trường hợp đặc thù để làm rõ ai là bên chịu trách nhiệm tái chế hoặc đóng góp tài chính. Điều này bao gồm các trường hợp sản phẩm, bao bì cùng nhãn hiệu được sản xuất bởi nhiều nhà sản xuất, bên nhận/đặt gia công, ủy thác nhập khẩu, hoặc quan hệ công ty mẹ/con. Lộ trình và tỷ lệ tái chế bắt buộc cũng được làm rõ, theo đó tỷ lệ tái chế bắt buộc sẽ được điều chỉnh tăng 3 năm một lần, với lần thay đổi đầu tiên vào năm 2029, mỗi lần điều chỉnh không quá 10%.

Đối với các sản phẩm như phương tiện giao thông, thiết bị điện - điện tử, nếu linh kiện/thiết bị hợp phần đã được nhà sản xuất/nhập khẩu của chính linh kiện đó thực hiện trách nhiệm tái chế, thì khối lượng này sẽ được trừ đi khi tính tỷ lệ tái chế bắt buộc cho sản phẩm cuối cùng. Điều này nhằm đảm bảo nguyên tắc một sản phẩm thuộc đối tượng EPR chỉ phải chịu một lần trách nhiệm, tránh trùng lặp nghĩa vụ cho doanh nghiệp.

Đáng lưu ý, do vòng đời sử dụng dài và lượng thải bỏ hiện tại rất ít, dự thảo nghị định đã điều chỉnh tỷ lệ tái chế bắt buộc đối với pin lithium sử dụng cho phương tiện giao thông giai đoạn hiện tại là 0%; giúp giảm gánh nặng ban đầu cho các nhà sản xuất/nhập khẩu phương tiện giao thông điện.

Dự thảo bổ sung quy định cho phép thu gom (có thể kèm sơ chế) để xuất khẩu cho đơn vị tái chế, tân trang ở nước ngoài.

Về hình thức thực hiện trách nhiệm tái chế, dự thảo bỏ yêu cầu đơn vị tổ chức tái chế phải có tư cách pháp nhân và được ít nhất 3 nhà sản xuất, nhập khẩu ủy quyền. Đồng thời, đơn vị này không được ủy quyền lại cho đơn vị tổ chức trách nhiệm tái chế khác.

Hệ thống thông tin EPR quốc gia được kết nối với các cơ sở dữ liệu thuế, hải quan, đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo tính chính xác của thông tin.

ANH PHƯƠNG