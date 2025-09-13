Dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống là “sức sống” của chuyển đổi số

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, dữ liệu là “sức sống” của chuyển đổi số. Nếu không có dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống thì trí tuệ nhân tạo cũng chịu.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi thức bấm nút khai trương nền tảng Bình dân học vụ số - Quốc hội số, chiều 13-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Chiều 13-9, phát biểu tại Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, dữ liệu là “sức sống” của chuyển đổi số. Nếu không có dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống thì trí tuệ nhân tạo cũng chịu.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, khi Bộ Chính trị chuẩn bị ban hành Nghị quyết 57 về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ông đã nêu thực tế đáng lo ngại về tỷ lệ lớn người dân và cán bộ chưa nắm vững kiến thức về chuyển đổi số. Do đó, học tập Bác Hồ, Tổng Bí thư đã động viên toàn dân cần tích cực tham gia phong trào "Bình dân học vụ số".

Theo đồng chí Tô Lâm, việc Đảng ủy Quốc hội triển khai phong trào "Bình dân học vụ số - Quốc hội số" cho thấy lãnh đạo Quốc hội đã rất chủ động, nghiêm túc và có tầm nhìn chiến lược trong tổ chức phong trào, bảo đảm vừa bám sát chỉ đạo của Trung ương, vừa sát hợp thực tiễn hoạt động của Quốc hội.

“Với quyết tâm chính trị cao và cách làm bài bản, Quốc hội hoàn toàn có thể đạt và vượt mục tiêu đề ra. Năm 2025, tối thiểu 40% cán bộ, đại biểu Quốc hội được cấp chứng chỉ "Bình dân học vụ số - Quốc hội số"; năm 2026, 100% cán bộ, đại biểu hoàn thành chương trình và đạt chuẩn kỹ năng số trên nền tảng VneID”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Quốc hội phổ biến, triển khai phong trào "Bình dân học vụ số - Quốc hội số" đến HĐND cấp tỉnh, cấp xã; hoàn thành mục tiêu phổ cập 100% kiến thức, kỹ năng số cơ bản cho toàn thể đại biểu và cán bộ, công chức Quốc hội vào năm 2026.

"Tôi tin tưởng rằng, nếu 100% đại biểu, cán bộ Quốc hội trở thành "công dân số gương mẫu" biết vận dụng thành thạo công nghệ, thì kết quả hoạt động của Quốc hội sẽ đạt được theo "cấp số nhân", Tổng Bí thư khẳng định.

Để phát triển bình dân học vụ số, ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động của đất nước, theo Tổng Bí thư, cần tập trung quan tâm chỉ đạo 6 lĩnh vực trọng tâm mà Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia đã chỉ ra.

Cụ thể, về mặt pháp lý, cần chuyển đổi từ tư duy giấy viết sang chuyển đổi số. Hệ thống pháp luật cũng phải chuyển đổi theo; tạo điều kiện cho chuyển đổi số thực hiện được tốt trong mọi công việc, trong đời sống xã hội và tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống để tạo điều kiện cho toàn dân trong hoạt động chuyển đổi số. Bên cạnh đó, phải có hạ tầng số, công nghệ thông tin tốt.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

"Nếu nói chuyển đổi số mà không có dữ liệu tức là chưa có chuyển đổi số. Khẳng định rõ là như vậy. Dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống. Nếu đủ thì cũng chỉ được một lúc thôi, không sống, không sạch cũng không được. Dữ liệu bẩn sẽ ra kết quả bẩn. Do đó, dữ liệu phải được chăm lo, nuôi dưỡng, bổ sung hàng ngày", Tổng Bí thư chỉ rõ.

Tổng Bí thư cũng lưu ý yêu cầu bảo mật, phải an ninh, an toàn. "Nếu không mình làm không công, người khác chiếm lĩnh được ngay. Lộ bí mật còn nguy hiểm nữa và người dân cũng không tín nhiệm, hưởng ứng vì tham gia mà bị lộ bí mật thông tin cá nhân", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

ANH PHƯƠNG