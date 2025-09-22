Đưa Khánh Hòa trở thành cực tăng trưởng chiến lược của quốc gia

Sáng 22-9, tại Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 chính thức khai mạc, với sự tham gia của 396 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 74.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Trước giờ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan các gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP của tỉnh Khánh Hòa

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa mới sau sự kiện lịch sử sắp xếp 2 tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa, mở ra một chặng đường với không gian phát triển to lớn để Khánh Hòa vững bước cùng đất nước tiến vào Kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành phát biểu khai mạc đại hội

Với tinh thần “Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Trách nhiệm, Đột phá, Phát triển”, Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I thể hiện khát vọng phát triển mạnh mẽ, quyết tâm chính trị cao và nỗ lực lớn nhằm thực hiện mục tiêu: Nâng tầm vị thế, phát triển toàn diện; trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; là một cực tăng trưởng cao của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình đại hội.

Trong đó, tỉnh Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; là trung tâm du lịch biển quốc tế; trung tâm dữ liệu của quốc gia và khu vực; tăng trưởng kinh tế đạt hai con số, là cực tăng trưởng cao: hệ thống đô thị hiện đại, thông minh, bền vững; hạ tầng đồng bộ, môi trường được bảo vệ, nhân dân hưởng mức sống cao, hiền hòa, hạnh phúc; Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển, đảo được đảm bảo.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao về những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đạt được trong 5 năm qua với nhiều dự án đã và đang được triển khai như: Tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vân Phong - Nha Trang; Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh; cảng biển nước sâu; khu kinh tế Vân Phong; nhà máy điện hạt nhân... sẽ tạo tạo ra thế mạnh mới với mạng lưới kết nối liên vùng, liên quốc gia, mở rộng không gian phát triển mới cho tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ ra những hạn chế của tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, một số chỉ tiêu kinh tế chưa đạt kế hoạch, hạ tầng chưa đồng bộ, nhiều dự án chậm tiến độ, đời sống người dân vùng sâu còn khó khăn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị đại hội phân tích kỹ nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục.

Chủ tịch Quốc hội thống nhất cao với mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành cực tăng trưởng chiến lược, thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế biển hiện đại; phấn đấu đến năm 2030 GRDP tăng 11-12%/năm, thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thu nhập, thu ngân sách và cơ bản không còn hộ nghèo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gợi mở 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để tỉnh Khánh Hòa thực hiện trong thời gian tới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gợi mở 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để tỉnh Khánh Hòa thực hiện trong thời gian tới, gồm: Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp; thực hiện đồng bộ các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị; phát triển kinh tế biển, năng lượng, logistics, du lịch đẳng cấp quốc tế; gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với quyết tâm cao và khát vọng vươn lên, Khánh Hòa sẽ hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển, cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia.

Đại hội cũng ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, hứa quyết tâm đoàn kết, trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tâm huyết để lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

TIẾN THẮNG