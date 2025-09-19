Khánh Hòa sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 19-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức họp báo công bố thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Lâm Đông, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn trong 2,5 ngày (từ ngày 21 đến 23-9). Phiên trù bị vào ngày 21-9, phiên chính thức vào ngày 22 và 23-9, phiên bế mạc vào sáng 23-9.

Đồng chí Lâm Đông, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa (giữa), phát biểu tại họp báo

Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành nhiều văn bản nhằm chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội. Nhìn chung, công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp được tiến hành nghiêm túc, đúng tiến độ thời gian, bảo đảm quy định của Điều lệ Đảng và yêu cầu theo Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị.

Khánh Hòa sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Tổng số đại biểu dự đại hội là 397, gồm 57 đại biểu đương nhiên, 340 đại biểu chỉ định. Nội dung đại hội thực hiện 2 nội dung theo Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị, gồm: Tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội sẽ không bầu cử cấp ủy khóa mới và Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Bộ Chính trị sẽ thực hiện chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa, nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần I, nhiệm kỳ 2025-2030

“Bước vào nhiệm kỳ mới, vận hội mới với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển", đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới 2025-2030. Trong đó, mục tiêu xây dựng tỉnh Khánh Hòa nâng tầm phát triển, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là một cực tăng trưởng cao; Nhân dân có mức sống cao, hiền hòa, hạnh phúc”, đồng chí Lâm Đông nhấn mạnh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ không nhận hoa chúc mừng. Đây là chủ trương nhằm tổ chức đại hội trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí; đồng thời khuyến khích các cơ quan, đơn vị và nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua thiết thực chào mừng đại hội.

Đến ngày 30-6-2025, tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành 460/460 chi bộ, đảng bộ cơ sở thuộc diện tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, đạt tỷ lệ 100%. Đến ngày 10-8-2025, toàn tỉnh tổ chức thành công 68/68 đại hội đảng bộ, hoàn thành sớm hơn so với thời gian Trung ương quy định (31-8-2025).

Chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, từ đầu tháng 7-2025 đến nay, các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã có các công trình được khởi công và hoàn thành, gồm: Lễ động thổ Dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nha Trang; khánh thành Dự án thành phần 1 – đoạn nối từ đường cao tốc Bắc – Nam với Quốc lộ 1A; khánh thành công trình Hồ chứa nước Sông Than; khởi công Dự án Nhà ở xã hội Hacom Ocean City.

TIẾN THẮNG - HIẾU GIANG