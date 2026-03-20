Bộ Y tế yêu cầu không để xảy ra thiếu thuốc trong bối cảnh xung đột quốc tế

Ngày 20-3, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc đảm bảo nguồn cung thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân trong bối cảnh tình hình xung đột quốc tế có diễn biến phức tạp.

Người dân mua thuốc tại một cửa hàng thuốc trên địa bàn TPHCM

Theo Cục Quản lý Dược, tình hình xung đột quốc tế có diễn biến phức tạp, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông, có nguy cơ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng thuốc, nguyên liệu làm thuốc và hoạt động vận chuyển, thương mại quốc tế. Vì vậy, các đơn vị cần chủ động rà soát tình hình tồn trữ thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại đơn vị; đánh giá khả năng cung ứng của các nhà cung cấp và xây dựng phương án dự trữ phù hợp, đặc biệt đối với các thuốc thiết yếu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị, nhằm đảm bảo nguồn cung thuốc ổn định, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân.

Các cơ sở sản xuất thuốc, cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, nhập khẩu và dự trữ thuốc, nguyên liệu làm thuốc; chủ động các phương án bảo đảm nguồn cung thuốc trong trường hợp có biến động về thị trường và chuỗi cung ứng. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình cung ứng thuốc trên địa bàn; kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn cung thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại các cơ sở trên địa bàn.

* Cùng ngày, đại diện Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu cho biết, trước biến động chuỗi cung ứng toàn cầu, lo ngại giá xăng dầu tăng làm gia tăng chi phí vận hành và vận chuyển, Long Châu cam kết không tăng giá thuốc, bình ổn nguồn cung trên toàn bộ 2.500 cửa hàng và miễn phí giao thuốc tận nơi khi đặt qua app.

Đại diện hệ thống cho biết thuốc và vaccine là mặt hàng chịu ảnh hưởng từ việc giá xăng dầu vận chuyển tăng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Hiện tỷ trọng hàng nhập khẩu đối với thuốc đang là 60% - 70%, với vaccine gần bằng 80% - 90%. Bên cạnh đó, một số mặt hàng trong nước có nguyên liệu nhập khẩu cũng chịu tác động nhưng chậm hơn so với hàng nhập khẩu. Nhận diện nguy cơ từ sớm, doanh nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ thuốc và vật tư y tế, dự trù lượng hàng đủ để bình ổn thị trường trong trường hợp biến động khó lường.

Đội ngũ phối hợp chặt chẽ với các nhà sản xuất, đối tác phân phối uy tín trong và ngoài nước để đảm bảo nguồn cung thuốc, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe thiết yếu… luôn ổn định, hạn chế tối đa nguy cơ gián đoạn nguồn hàng. Song song, hệ thống áp dụng thêm nhiều biện pháp hạn chế các tình trạng sỉ gom hàng, nhằm đẩy giá, gây nhiễu loạn thị trường.

THÀNH SƠN