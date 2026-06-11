Đưa nông sản chính vụ vào chuỗi phân phối hiện đại

Thời gian qua, việc các hệ thống bán lẻ hiện đại chủ động kết nối với địa phương, hợp tác xã để đưa nông sản từ vùng trồng đến thẳng tay người tiêu dùng (NTD) không chỉ giúp mở rộng đầu ra cho người sản xuất mà còn góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa và nâng cao giá trị hàng Việt.

Vải thiều Lục Ngạn được tiêu thụ tại hệ thống siêu thị Saigon Co.op

Từ vùng trồng đến kệ siêu thị

Từ giữa tháng 5-2026 tới nay, NTD tại các tỉnh phía Nam liên tục được tiếp cận nhiều loại trái cây đặc sản như mận hậu Sơn La, vải thiều Lục Ngạn… đang vào mùa thu hoạch thông qua các hệ thống bán lẻ hiện đại.

Ghi nhận tại siêu thị Co.opXtra Linh Trung, phường Linh Xuân, TPHCM cho thấy, khu vực bán vải thiều thu hút đông NTD mua sắm. Chị Phương Anh, ngụ phường Tăng Nhơn Phú, cho biết, ban đầu chỉ ghé siêu thị mua sắm cuối tuần nhưng đã bị thu hút bởi quầy vải thiều được giảm giá còn 59.000 đồng/ kg. “Vải năm nay trái đẹp, giá cũng tốt nên tôi mua 5kg cho cả nhà ăn”, chị chia sẻ. Không riêng chị Phương Anh, khá nhiều khách hàng cũng tranh thủ mua vải thiều số lượng lớn. Một số khách hàng cho biết, năm nào cũng chờ mua vải thiều tại siêu thị vì giá thường ổn định hơn bên ngoài, trong khi chất lượng và mẫu mã đồng đều hơn.

Ít ai biết rằng phía sau những quầy hàng đầy ắp vải thiều là cả quá trình kết nối giữa vùng trồng và hệ thống phân phối. Theo đại diện Saigon Co.op, đầu tháng 6 vừa qua, đơn vị đã ký kết hợp tác với các doanh nghiệp và hợp tác xã tại xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh, nhằm đưa vải thiều chính vụ vào các hệ thống Co.opmart, Co.opXtra và Co.op Food trên toàn quốc. Thông qua chương trình, hàng trăm tấn vải thiều Lục Ngạn dự kiến sẽ được tiêu thụ trong mùa vụ năm nay.

Trước đó, khoảng 300 tấn vải Thanh Hà của TP Hải Phòng và 300 tấn mận hậu Sơn La đã được đưa vào hơn 800 điểm bán của hệ thống siêu thị. Điểm chung của các chương trình này là đưa nông sản đi thẳng từ vùng nguyên liệu vào hệ thống bán lẻ hiện đại, rút ngắn các khâu trung gian và mở rộng cơ hội tiếp cận NTD trên phạm vi cả nước.

Xây dựng đầu ra dài hạn

Đối với các địa phương có sản lượng nông sản lớn, bài toán tiêu thụ trở thành yêu cầu được chuẩn bị từ sớm. Đơn cử như tỉnh Bắc Ninh, theo Sở NN-MT tỉnh, năm 2026, toàn tỉnh có khoảng 29.800ha vải thiều với sản lượng ước đạt 95.068 tấn. Trong đó, thời gian thu hoạch tập trung chủ yếu từ cuối tháng 5 đến hết tháng 7, tạo áp lực không nhỏ lên khâu tiêu thụ. Chính vì vậy, thay vì chờ đến khi vào vụ mới tìm đầu ra, các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh đã chủ động kết nối với các hệ thống phân phối từ sớm.

Đại diện hợp tác xã Phúc Khánh, xã Lục Ngạn, cho biết, việc hợp tác với các hệ thống bán lẻ lớn như Saigon Co.op giúp nông dân chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất và tiêu thụ. “Điều người trồng vải mong muốn không chỉ là bán được hàng trong một vụ mùa mà là có đầu ra ổn định nhiều năm. Khi sản phẩm được phân phối qua hệ thống bán lẻ lớn, người dân cũng yên tâm đầu tư chăm sóc vùng trồng, nâng cao chất lượng và đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn của thị trường”, đại diện hợp tác xã chia sẻ.

Ở góc độ nhà phân phối, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết, việc ký kết tạo đầu ra cho các mặt hàng như mận hậu Sơn La hay vải thiều Lục Ngạn là một phần trong chiến lược thúc đẩy tiêu dùng nội địa được Saigon Co.op triển khai theo chủ trương của Chính phủ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, thời gian qua, Saigon Co.op đã đồng hành cùng hàng ngàn doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất thông qua các hoạt động kết nối tiêu thụ nông sản địa phương, hỗ trợ đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối hiện đại, cải tiến bao bì, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, tổ chức các tuần lễ OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm) và quảng bá đặc sản vùng miền. “Vai trò của hệ thống bán lẻ hiện đại là vừa bán hàng vừa làm cầu nối giữa vùng sản xuất và thị trường tiêu dùng. Khi các mắt xích trong chuỗi cung ứng được kết nối hiệu quả, giá trị của nông sản không chỉ ở sản lượng tiêu thụ mà còn ở khả năng xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh cho hàng Việt”, ông Nguyễn Ngọc Thắng nhấn mạnh.

QUANG HUY