Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn qua đời

Chiều tối 22-3, đại diện Tòa Tổng Giám mục TPHCM cho biết, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn vừa qua đời lúc 17 giờ 22 phút tại nhà, hưởng thọ 92 tuổi.

Tòa Tổng Giám mục TPHCM thông báo đến các giáo xứ đổ chuông sầu kéo dài 10 phút vào lúc 20 giờ tối 22-3. Chương trình tang lễ của Đức Hồng y sẽ được thông báo sau.

Theo Tổng Giáo phận TPHCM, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn sinh năm 1934 tại Cà Mau.

Năm 1993, ngài được tấn phong Giám mục và sau đó nhận nhiệm sở tại Mỹ Tho. Năm 1998, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM.

Năm 2003, ngài được vinh thăng Hồng y, trở thành vị Hồng y thứ 5 của Giáo hội Việt Nam. Đến nay có 6 giáo sĩ Công giáo người Việt Nam được nhận tước Hồng y. Ngài cũng là một trong những vị Hồng y hiếm hoi của châu Á từng tham dự 2 mật nghị Hồng y, góp phần bầu chọn 2 vị Giáo hoàng: Đức Bênêđictô XVI và Đức Phanxicô.

Ngoài vị trí Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM, ngài còn đảm trách chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam; thành viên Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích và Bộ Truyền giáo Tòa Thánh Vatican.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn nghỉ hưu vào năm 2014 theo giáo luật và luôn sống giản dị, khiêm nhường tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TPHCM. Ngài tiếp tục là một dấu ấn sâu đậm trong lòng cộng đoàn, là tấm gương sáng cho nhiều thế hệ mục tử và giáo dân noi theo.

