Dùng thủ đoạn môi giới hôn nhân để mua bán người

Ngày 19-9, TAND khu vực 6 - Cà Mau mở phiên sơ thẩm, xét xử các bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Thảo (SN 1995, ngụ xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau), Hoàng Văn Cường (SN 1995, ngụ tỉnh Lạng Sơn), cùng các đồng phạm về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Không tố giác tội phạm”.

Các bị cáo tại tòa sơ thẩm

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thảo và Cường cùng 14 năm tù giam về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”, 8 năm tù về tội “Mua bán người”; tổng hình phạt mỗi bị cáo nhận lãnh là 22 năm tù.

Các bị cáo Lê Quang Tý (sinh năm 1989, ngụ phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) 13 năm tù; Quách Thị Hoa (sinh năm 1985, ngụ phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau) 12 năm tù; Thạch Thị Phết (sinh năm 1975, ngụ xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau) 12 năm tù và Thạch Thị Xuân Mai (sinh năm 1981, ngụ phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau) 12 năm tù cùng về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Bị cáo Thạch Thương (sinh năm 1967); Thạch Thị Quết (sinh năm 1969); Thạch Hiêl (sinh năm 1987) và Thạch Thị Diễm (sinh năm 1995), cùng ngụ xã Hưng Hội (tỉnh Cà Mau), đều bị tuyên 3 tháng tù cùng về tội “Không tố giác tội phạm”.

Theo cáo trạng, với động cơ vụ lợi, xem thường pháp luật, danh dự, nhân phẩm người khác, vào tháng 8-2023, tại TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (nay là phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau), Thảo cùng các đồng phạm thỏa thuận sang Trung Quốc kết hôn để nhận tiền. Khi đến Lạng Sơn, Thảo và Cường đưa T.M.P. và T.T.D.M. sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch.

Thời điểm này, P. và M. chưa đủ 16 tuổi. Đến ngày 20-4-2024, P. được trả về nước; còn M. không xác định được ở đâu.

Ngoài ra, vào tháng 5-2023, Thảo đưa ra thông tin gian dối với T.T.T.L. về lao động, việc làm tại Trung Quốc. Sau khi đồng ý, Thảo và Cường đưa L. sang Trung Quốc cũng theo đường tiểu ngạch.

Ngay khi đến Trung Quốc, Thảo dùng thủ đoạn môi giới hôn nhân, nhiều lần bán L. cho người Trung Quốc làm vợ. Đến ngày 15-3-2024, L. bị trục xuất về nước.

