Đại diện VKS: "Không có căn cứ tăng án với Nguyễn Văn Hậu" trong vụ án tại sân bay Nha Trang trước đây

Trong phiên phúc thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án xảy ra tại sân bay Nha Trang (trước đây), đại diện viện kiểm sát nêu quan điểm cho rằng không có căn cứ để chấp nhận đề nghị tăng án đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn

Sáng 3-7, phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án xảy ra tại sân bay Nha Trang (trước đây) bước vào phần tranh luận, đại diện viện kiểm sát (VKS) nêu quan điểm và đề nghị các mức án phúc thẩm.

Đại diện VKS Quân sự Trung ương đề nghị tòa tuyên 2 cựu Thiếu tướng quân đội là Nguyễn Duy Cường (cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) và Hoàng Viết Quang (cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng) hưởng án treo.

Trước đó, ở cấp sơ thẩm, cả 2 cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai". Tại phiên phúc thẩm, VKS đánh giá hành vi của 2 bị cáo gây hậu quả nghiêm trọng khi giao 63ha đất quốc phòng trái quy định cho Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn. Đến nay, bị cáo Hoàng Viết Quang nộp 2,5 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Duy Cường nộp 2 tỷ đồng, để khắc phục hậu quả.

Theo đại diện VKS, 2 bị cáo đều thành khẩn thừa nhận sai phạm, thể hiện sự ăn năn hối cải và được nhiều cơ quan, tổ chức, hội cựu chiến binh có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Từ những tình tiết mới này, VKS đề nghị chấp nhận kháng cáo, chuyển án sơ thẩm 2 năm 6 tháng tù sang án treo đối với 2 bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa. Ảnh: PHÙNG ANH

VKS cũng đề nghị tòa chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hằng (chị gái Nguyễn Văn Hậu), Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, giảm án còn từ 5 năm 6 tháng đến 6 năm tù (án sơ thẩm tuyên 7 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”).

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, đại diện VKS phân tích, hành vi của bị là nghiêm trọng, gây thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng thông qua việc ký gần 1.000 hợp đồng chuyển nhượng đất trái phép khi dự án chưa đủ điều kiện pháp lý. Điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của hơn 800 khách hàng.

Tuy nhiên, trước yêu cầu tăng mức án từ các khách hàng, đại diện VKS cho rằng không có căn cứ để chấp nhận, vì hình phạt phải dựa trên sự cân bằng giữa tính chất tội phạm và thái độ khắc phục.

VKS ghi nhận bị cáo Nguyễn Văn Hậu thừa nhận hành vi, không quanh co chối tội và đã có những động thái "tích cực chưa từng có" trong việc bồi thường. Cụ thể, bị cáo Hậu cam kết dùng 2.148 bất động sản cùng hơn 46 tỷ đồng còn lại (sau khi thực hiện các bản án khác) để bồi thường. Bị cáo cũng nộp 160 tỷ đồng vào tài khoản thi hành án và đề nghị chuyển thêm 45 tỷ đồng từ 1 bản án khác tại Hà Nội. Do đó, mức án 11 năm tù được viện kiểm sát đánh giá là "vừa bảo đảm tính nghiêm minh, vừa ghi nhận nỗ lực của bị cáo".

Ngoài ra, trong phần xét hỏi, trước câu hỏi của chủ tọa về kế hoạch bồi thường, bị cáo Nguyễn Văn Hậu cam kết sẽ khắc phục toàn bộ số tiền còn lại trong vòng 3 tháng. Bị cáo Nguyễn Văn Hậu cho biết đã trao đổi với ban lãnh đạo mới của Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và thống nhất rút thời gian khắc phục hậu quả từ 9 tháng xuống còn 3 tháng, cam kết nộp toàn bộ số tiền còn lại vào tài khoản thi hành án.

GIA KHÁNH