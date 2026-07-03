Pháp luật

Cảnh báo chiêu “biến” phí tập gym thành khoản vay

SGGPO

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cảnh báo tình trạng một số phòng tập gym bị phản ánh dùng thủ đoạn khiến khách hàng vô tình phát sinh khoản vay tín dụng tiêu dùng khi đăng ký gói tập.

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Ảnh minh họa do AI tạo

Ngày 3-7, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương) cảnh báo sau khi Tổng đài Tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng vừa tiếp nhận nhiều phản ánh về việc một số phòng tập gym có dấu hiệu tư vấn thiếu minh bạch, khiến khách hàng phát sinh khoản vay tín dụng tiêu dùng ngoài ý muốn.

Một trong những thủ đoạn bị phản ánh là nhân viên của phòng gym yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin để đăng ký gói tập, nhưng thực tế chuyển thông tin sang ứng dụng tài chính để lập hồ sơ vay. Có trường hợp nhân viên mượn điện thoại của khách, tự chụp ảnh căn cước công dân và thực hiện định danh điện tử (e-KYC) nhằm hoàn tất thủ tục vay trả góp. Có trường hợp khoản vay lên tới 80 triệu đồng.

Một chiêu thức khác là phòng gym gửi liên kết hợp đồng điện tử qua tin nhắn, nếu khách hàng không phản hồi trong 3 ngày thì mặc nhiên được xem là đã chấp thuận toàn bộ điều khoản trong hợp đồng.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia lưu ý hợp đồng dịch vụ tập luyện và hợp đồng vay với công ty tài chính là hai quan hệ pháp lý độc lập. Vì vậy, ngay khi phòng tập gym ngừng hoạt động hoặc vi phạm cam kết, người vay vẫn phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Nếu tự ý dừng thanh toán, người vay có thể bị tính lãi quá hạn, phát sinh nợ xấu và ảnh hưởng lịch sử tín dụng.

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Người tiêu dùng cần thận trọng với các chiêu thức mới. Đồ họa: Ủy ban Cạnh tranh quốc gia

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng không giao điện thoại cho người khác thao tác, không cung cấp mã OTP hoặc thực hiện e-KYC khi không có nhu cầu vay vốn. Trước khi thanh toán, cần yêu cầu cung cấp hợp đồng để đọc kỹ các điều khoản và làm rõ hình thức trả góp là thanh toán qua thẻ hay phát sinh khoản vay tín dụng mới.

Nếu phát hiện bị đăng ký khoản vay ngoài ý muốn, người tiêu dùng cần liên hệ ngay công ty tài chính để đề nghị tạm dừng khoản vay, đồng thời khiếu nại với phòng tập và phản ánh đến Tổng đài Tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng 1800.6838 hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ giải quyết.

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Từ khóa

phòng tập gym khoản vay tín dụng hợp đồng điện tử định danh e-KYC quyền lợi người tiêu dùng

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