Pháp luật

Lâm Đồng: Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026

SGGPO

Chiều 3-7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã triệt xóa đường dây cá độ bóng đá trực tuyến với số tiền 5 tỷ đồng.

Lâm Đồng: Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

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Đối tượng Lê Hoàn Vũ tại cơ quan điều tra

Đường dây này được tổ chức chặt chẽ, phân cấp thành nhiều tầng, hoạt động với quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành trên cả nước.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt ra quân tại các địa bàn thuộc tỉnh Lâm Đồng, An Giang, TPHCM đã bắt giữ 5 đối tượng gồm: Nguyễn Trọng Nghĩa (sinh năm 1981, thường trú tại An Giang), Bùi Vinh Quang (sinh năm 1983), Đào Thành Trung (sinh năm 1987, Trần Trung Thắng (sinh năm 1994) cùng thường trú tỉnh Lâm Đồng và Lê Hoàn Vũ (sinh năm 1984, thường trú TPHCM).

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Nhóm đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ

Các đối tượng khai nhận đã mua tài khoản Master của 1 đối tượng (không rõ lai lịch) trên ứng dụng Telegram, sau đó phân nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới để bán cho người chơi đăng nhập tham gia đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá.

Bước đầu điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng giao dịch trong đường dây cá cược bóng đá qua mạng lên tới 5 tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Đào Thành Trung Trần Trung Thắng Bùi Vinh Quang Hàm Thắng Công an tỉnh Lâm Đồng Cá độ bóng đá Đánh bạc Tổ chức đánh bạc Cá cược Cảnh sát hình sự

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