Cựu Giám đốc Đại học Huế lãnh án 13 năm tù

Ngày 3-7, TAND TP Huế tuyên phạt bị cáo Lê Anh Phương (cựu Giám đốc Đại học Huế) 13 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Vinh (cựu Phó trưởng Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế) 6 năm tù. Cả 2 bị cáo bị phạt tù về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng của VKSND TP Huế, từ năm 2020 đến 2021, Lê Anh Phương (lúc này là Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế) ký quyết định mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ ngoại ngữ cho các học viên có nguyện vọng nộp hồ sơ học cao học ở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế.

TAND TP Huế tuyên phạt bị cáo Lê Anh Phương 13 năm tù và bị cáo Nguyễn Văn Vinh 6 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản"

Thời điểm này, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế không có chức năng đào tạo, cấp chứng nhận B1 nhưng Phương vẫn thỏa thuận, liên kết với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế để tổ chức ôn thi, cấp chứng nhận tiếng Anh B1 cho học viên cao học các khóa K29 và K30.

Theo quy định của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, mức phí ôn thi và thi B1 là 4,9 triệu đồng/học viên, trong đó trích lại 30% kinh phí để hỗ trợ đơn vị phối hợp.

Đến tháng 7-2021, khi học viên khóa K29 cần chứng chỉ B1 để bảo vệ luận văn, Phương chỉ đạo Nguyễn Văn Vinh, Phó trưởng Phòng Đào tạo sau đại học (Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế) trực tiếp thu hồ sơ và 7,5 triệu đồng/học viên, cao hơn quy định. Việc thu tiền không được báo cáo, xin ý kiến Hội đồng trường.

Theo chỉ đạo của Phương, Vinh soạn thảo và trình ký các thông báo thu tiền đối với 372 học viên khóa K29 và 678 học viên khóa K30, đồng thời tổ chức thu tiền thông qua các chuyên viên và cá nhân trung gian tại nhiều địa phương.

Số tiền thu của hai khóa là 7,875 tỷ đồng. Trong đó, Vinh chuyển lại cho Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế hơn 5,145 tỷ đồng, giữ lại 2,73 tỷ đồng là phần thu vượt quy định. Ngoài ra, Trường Đại học Ngoại ngữ Huế còn trích lại hơn 1,164 tỷ đồng theo chính sách hỗ trợ 30%.

Từ tổng số tiền gần 3,894 tỷ đồng gồm phần thu vượt và khoản hỗ trợ, hai bị cáo đã chi nhiều khoản ngoài quy định như hỗ trợ người thu hộ, chi cho chuyên viên, quà tết, lệ phí thi lại… Sau khi chi hơn 759 triệu đồng, số tiền còn lại 3,134 tỷ đồng được xác định là chiếm đoạt.

Trước đó, ngày 1-7, vụ án đã được TAND TP Huế đưa ra xét xử sơ thẩm, tuy nhiên do vụ việc phức tạp nên hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài.

Tin liên quan Giám đốc Đại học Huế và thuộc cấp từng chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng của sinh viên

VĂN THẮNG