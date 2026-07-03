Khởi tố 3 bị can trong vụ gian lận đấu thầu hơn 89 tỷ đồng tại TPHCM

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Nhóm bị can bị cáo buộc làm giả hồ sơ, hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa để trúng hơn 30 gói thầu với tổng giá trị hơn 89 tỷ đồng.

Công an TPHCM khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 bị can trong vụ án gian lận đấu thầu. Clip: Công an cung cấp

Ngày 3-7, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Đặng Ngọc Minh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Đăng; Lý Ngọc Thu, Giám đốc Công ty TNHH Eletromar (nay là Công ty TNHH Emaar Energy); và Lý Ngọc Tuyết, Giám đốc Công ty TNHH Phasetimes, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng

Riêng bị can Đặng Ngọc Minh còn bị khởi tố thêm về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến năm 2022, Đặng Ngọc Minh chỉ đạo các đồng phạm sử dụng pháp nhân của doanh nghiệp để nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc. Sau đó, nhóm này làm giả hồ sơ kỹ thuật, biên bản thử nghiệm điển hình cùng các tài liệu liên quan nhằm hợp thức hóa hàng hóa thành có xuất xứ Canada, đáp ứng các tiêu chí của hồ sơ mời thầu.

Với thủ đoạn trên, các bị can đã trúng hơn 30 gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị cho nhiều đơn vị điện lực trên địa bàn TPHCM, với tổng giá trị hơn 89 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đồng thời áp dụng các biện pháp để thu hồi triệt để tài sản bị thiệt hại.

MẠNH THẮNG