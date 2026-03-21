Đường cao tốc Quy Nhơn – Pleiku khơi thông tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam

Giữa nắng nóng gay gắt, hàng trăm công nhân vẫn duy trì thi công trên công trường đường cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, góp phần khơi thông tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại gói thầu số 1, nhà thầu Minh Hiếu duy trì khoảng 200 công nhân, kỹ sư cùng hơn 310 máy móc, phương tiện. Hiện đơn vị tập trung đắp đất nền, lu mặt bằng tại nút giao đầu tuyến kết nối quốc lộ 19B (khu vực gần sân bay Phù Cát). Cách đó không xa, một mũi thi công khác đang huy động máy khoan cỡ lớn giữa cánh đồng để đào khoan tạo chân cầu vượt đường cao tốc…

Công trường thi công nút giao giữa cao tốc Quy Nhơn - Pleiku với quốc lộ 19

Ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai (đại diện chủ đầu tư dự án), cho biết, dù gặp nhiều khó khăn song nhịp độ thi công các gói thầu đang diễn ra thuận lợi, công nhân đều đề cao tinh thần làm việc “vượt nắng, thắng mưa”.

Xe lu làm việc giữa nắng nóng gay gắt

Máy móc, phương tiện huy động rầm rộ trên công trường đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: TUỆ LÂM

Theo ông Phong, dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku dài khoảng 125km, tổng vốn hơn 43.700 tỷ đồng, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng khoảng 24,75m, vận tốc thiết kế 100km/giờ, được chia thành 3 dự án thành phần do UBND tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư.

Từ cuối năm 2025, địa phương đã khởi công dự án thành phần 1 (22km) và thành phần 3 (khoảng 35km).

Dự án thành phần 2 dự kiến khởi công ngày 19-5-2026, hiện đang hoàn tất các thủ tục để đảm bảo tiến độ. Theo thiết kế, đoạn này có 2 hầm xuyên núi An Khê và Mang Yang, địa hình phức tạp nên cần nhiều thời gian chuẩn bị.

Huy động máy khoan cọc nhồi hiện đại tạo chân cầu vượt đường cao tốc

Theo ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội và kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung bộ. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần hình thành hành lang kinh tế Đông - Tây, thúc đẩy khai thác tiềm năng vùng Tây Nguyên và khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia.

Người thợ làm việc trong khuôn thép tạo chân cầu vượt đường cao tốc

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng với tinh thần “có mặt bằng đến đâu thi công đến đó”, đồng thời duy trì cao độ thi công trên công trường, quyết tâm hoàn thành các mốc tiến độ đề ra.

Những người thợ đội nắng gắt phụ trách khoan cọc nhồi chân cầu vượt đường cao tốc

Người thợ lái máy đang tập trung cao độ để thi công

San gạt, ủi đất nền tạo nền đường cao tốc

Những nữ công nhân làm việc giữa nắng gắt, tạo khuôn thép chân cầu vượt cao tốc

Mũi thi công đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku giữa cánh đồng

Khiêng các thiết bị nặng trong dây chuyền khoan cọc nhồi cầu vượt đường cao tốc

