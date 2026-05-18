Epson nhận bài dự thi “Epson International Pano Awards 2026”

Epson đã công bố mở cổng nhận bài dự thi cho Epson International Pano Awards lần thứ 17, cuộc thi nhiếp ảnh panorama lớn nhất thế giới dành riêng cho nghệ thuật ảnh toàn cảnh.

“Silk of the Sea” của Cao Thị Ngọc Diễm, tác phẩm vào vòng chung kết hạng mục The Pano Awards Southeast Asia Open Photographer năm 2025, khắc hoạ hình ảnh giặt lụa tại Phú Yên, Việt Nam

Tiếp tục đồng hành cùng The Pano Awards với vai trò đối tác tài trợ chính, Epson Đông Nam Á tự hào tiếp tục hỗ trợ cộng đồng nhiếp ảnh panorama trong khu vực và trên toàn thế giới. Cuộc thi chào đón cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp lẫn không chuyên gửi tác phẩm panorama với tỷ lệ khung hình tối thiểu 2:1 theo cả định dạng ngang hoặc dọc.

Đặc biệt, các tác phẩm gửi trong giai đoạn ưu đãi “early-bird” đến hết ngày 22-6-2026 sẽ được hưởng mức phí tham dự ưu đãi, trước khi cổng nhận bài chính thức khép lại vào ngày 13-7-2026.

Epson International Pano Awards 2026 tiếp tục mở rộng sân chơi sáng tạo cho cộng đồng nhiếp ảnh panorama toàn cầu, với tổng giá trị giải thưởng hơn 50.000 USD. Hạng mục mới dành cho cả bảng Mở rộng và Không chuyên (Open và Amateur), tôn vinh tiềm năng nghệ thuật ngày càng nổi bật của nhiếp ảnh bằng drone và ảnh chụp từ trên cao.

Tác phẩm “Wildebeest” của nhiếp ảnh gia Singapore William Chua, người chiến thắng hạng mục The Pano Awards Southeast Asia Open Photographer năm 2025 – ghi lại khoảnh khắc đầy mãnh liệt của cuộc đại di cư tại Kenya qua góc nhìn panorama ấn tượng

Bên cạnh hạng mục Aerial, Epson International Pano Awards lần thứ 17 tiếp tục duy trì các hạng mục: Thiên nhiên và Phong cảnh (Nature and Landscape); Công trình và Kiến trúc đô thị (Built Environment and Architecture); VR/360… qua đó mang đến nhiều cơ hội để các nhiếp ảnh gia thể hiện kỹ thuật và khả năng kể chuyện bằng hình ảnh.

Tổng giá trị giải thưởng năm 2026 vượt hơn 50.000 USD, bao gồm 15.000 USD tiền mặt. Riêng giải thưởng dành cho quán quân bảng Mở rộng có tổng giá trị vượt 11.000 USD gồm tiền mặt và các sản phẩm công nghệ.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2010, Epson International Pano Awards đã trở thành một dấu mốc quan trọng của cộng đồng nhiếp ảnh panorama toàn cầu, thu hút hơn 3.000 bài dự thi từ 95 quốc gia trong năm 2025. Trong những năm gần đây, số lượng bài dự thi từ châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á, liên tục tăng trưởng, cho thấy tiềm năng nổi bật của các tài năng trong khu vực. Ban giám khảo của The 2026 Pano Awards quy tụ nhiều nhiếp ảnh gia và chuyên gia hàng đầu trên thế giới như Bill Bailey, Aaron Spence, Dan Zafra, Jacky Lee, Daniel Kordan, Abe Blair, Annette Mossbacher và Jennifer Renwick cùng nhiều tên tuổi khác.

KIM THANH