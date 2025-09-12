Ericsson khẳng định cam kết hỗ trợ các mục tiêu số hóa của Việt Nam

Ngày 12-9, Ericsson (NASDAQ: ERIC) đã khai trương văn phòng mới tại Hà Nội, đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong hành trình 32 năm của công ty tại Việt Nam.

Ericsson đánh dấu một dấu mốc quan trọng tại Việt Nam qua sự kiện khai trương văn phòng mới tại Hà Nội.

Văn phòng mới của Ericsson tại Hà Nội là văn phòng đầu tiên của Ericsson Việt Nam được trang bị EVCN (Enterprise Virtual Cellular Network), giải pháp do Ericsson phát triển, cho phép doanh nghiệp quản lý và kiểm soát kết nối 5G cho các thiết bị di động, đặc biệt là laptop hỗ trợ 5G hoặc các ứng dụng CNTT trong văn phòng, thông qua mạng 5G thay vì Wi-Fi.

Với văn phòng mới đi vào hoạt động, Ericsson tiếp tục củng cố sự hiện diện và khẳng định cam kết trong việc hỗ trợ các mục tiêu số hóa của Việt Nam. Tại buổi lễ khai trương, Ericsson giới thiệu một loạt công nghệ tiên tiến, thể hiện tiềm năng của 5G và các giải pháp kết nối hiện đại: Holographic Communication (giải pháp trải nghiệm giao tiếp 3D theo thời gian thực, giúp định nghĩa lại cách thức mọi người kết nối với nhau, vượt qua mọi giới hạn khoảng cách); XR Smart Glasses (kính thông minh tích hợp AI, hỗ trợ dịch thuật, điều hướng theo thời gian thực); Immersive Sports Fan Engagement (mang không khí sân vận động đến gần người hâm mộ hơn thông qua các số liệu thống kê được phân tích theo thời gian thực...

Bà Rita Mokbel, Chủ tịch Ericsson Việt Nam, chia sẻ: “Đưa văn phòng mới tại Hà Nội vào hoạt động khẳng định cam kết lâu dài của Ericsson với Việt Nam. Cùng với các đối tác, chúng tôi đã góp phần đặt nền móng cho mạng 2G, từng bước phát triển lên 3G và 4G. Khi Việt Nam đang hướng tới kinh tế số, chúng tôi mong muốn tiếp tục giữ vai trò là đối tác tin cậy, đồng hành cùng quốc gia trong hành trình chuyển đổi số và phát triển bền vững”.

BÌNH LÂM