Huawei tri ân khách hàng bằng loạt ưu đãi mua sắm và hậu mãi

Chương trình mang đến loạt ưu đãi cho các dịch vụ hậu mãi, như một lời cảm ơn từ Huawei gửi tới người dùng, đồng thời lan tỏa sự ấm áp và lời chúc cho một năm mới an lành.

Nhiều sản phẩm Huawei ưu đãi trong dịp cuối năm

Nhóm Kinh doanh tiêu dùng Huawei Việt Nam triển khai chương trình “HUAWEI Service Giving Season” nhân dịp cuối năm, diễn ra từ nay đến hết ngày 31-12- 2025.

Với thông điệp “We care, your care”, đây là dịp để Huawei thể hiện cam kết lấy khách hàng làm trung tâm, nỗ lực mang đến cho tất cả khách hàng dịch vụ chăm sóc đáng tin cậy, từ đó nâng tầm trải nghiệm người dùng: từ mua sắm, sử dụng đến các dịch vụ hậu mãi.

Chương trình mang đến ba ưu đãi thiết thực, đáp ứng những nhu cầu quen thuộc của người dùng, gồm: Miễn phí công sửa chữa: Khách hàng được miễn phí công sửa chữa cho mọi sản phẩm Huawei tại tất cả Trung tâm bảo hành ủy quyền. Miễn phí dán màn hình: Áp dụng cho điện thoại và thiết bị đeo thông minh một lần tại trung tâm bảo hành ủy quyền của Huawei. Giảm giá linh kiện: Ưu đãi giảm giá lên đến 30% cho linh kiện sửa chữa dịch vụ…

Tất cả khách hàng đến Trung tâm bảo hành ủy quyền của Huawei Việt Nam, hoặc sử dụng dịch vụ sửa chữa gửi qua đường bưu điện đều được tham gia chương trình. Trong thời gian diễn ra chương trình, Huawei Việt Nam cũng sẽ hỗ trợ miễn phí vận chuyển hai chiều cho dịch vụ sửa chữa qua đường bưu điện.

Huawei hiện đang có 4 Trung tâm bảo hành ủy quyền, trải dài tại các thành phố lớn, gồm Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM và Cần Thơ. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể liên hệ qua số hotline của trung tâm bảo hành 1800 400 588 (miễn phí cước gọi) từ 9 giờ đến 21 giờ để được tư vấn trực tiếp về xử lý sự cố, thông tin sửa chữa và chi tiết gói dịch vụ.

Nhân dịp này, Huawei còn mang đến cho người dùng các sản phẩm công nghệ với mức giá hấp dẫn. Khi mua HUAWEI WATCH FIT 4 Pro, khách hàng sẽ được nhận ưu đãi giảm giá lên đến 32%, chỉ còn 3.990.000 đồng, đồng thời được tặng kèm tai nghe HUAWEI FreeBuds SE 2 trị giá 790.000 đồng và 3 tháng trải nghiệm gói hội viên HUAWEI Health+.

KIM THANH