EU điều tra thép cán nguội Việt Nam

Chiều 19-9, Bộ Công thương có thông báo về việc các doanh nghiệp thép Việt Nam bị Ủy ban châu Âu (EC) khởi xướng điều tra chống bán phá giá thép cuộn cán nguội.

Thép cán nguội. Ảnh minh họa

Cụ thể, theo Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương), vào ngày 18-9, Ủy ban châu Âu (EC) đã ban hành Thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cuộn cán nguội nhập khẩu từ Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam vào Liên minh châu Âu.

Đây là vụ việc được khởi xướng theo yêu cầu của Hiệp hội Thép châu Âu (EUROFER), nhằm bảo vệ ngành thép trong khu vực này trước tình trạng thép giá rẻ từ các nước tràn vào châu Âu.

Theo thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại, sản phẩm bị điều tra là thép cuộn cán nguội, không bao gồm thép không gỉ, thép mạ và thép phủ màu.

Giai đoạn điều tra bán phá giá được xác định từ ngày 1-7-2024 đến 30-6-2025, trong khi giai đoạn xem xét thiệt hại kéo dài từ ngày 1-1-2022 đến 30-6-2025.

Vụ việc dự kiến kết thúc trong vòng 12 tháng kể từ ngày ban hành, có thể được gia hạn song không quá 14 tháng.

Trong thông báo, EC đã nêu rõ các nội dung liên quan đến cáo buộc bán phá giá, thiệt hại, mối quan hệ nhân quả, cáo buộc về can thiệp giá nguyên liệu đầu vào, cùng quy trình thủ tục điều tra và các quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan. Các doanh nghiệp tham gia cần sử dụng hệ thống điện tử TRON của EC để nộp và nhận tài liệu theo đúng thời hạn quy định.

Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia bị điều tra. Theo Bộ Công thương, việc này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam. Cục Phòng vệ thương mại đề nghị Hiệp hội Thép Việt Nam cùng các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu thép cần nghiên cứu kỹ nội dung vụ việc, chủ động hợp tác toàn diện với EC, cung cấp thông tin theo đúng thể thức và thời hạn.

Cục Phòng vệ thương mại cho biết, sẽ hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp trong suốt quá trình điều tra.

PHÚC HẬU