Fanpage Công an Đà Nẵng lan tỏa mạnh mẽ thông tin tích cực, phản bác các luận điệu sai trái

Fanpage “Công an Đà Nẵng” vừa cán mốc hơn 302.000 người theo dõi, trở thành một trong những trang thông tin điện tử của lực lượng công an địa phương hoạt động hiệu quả nhất cả nước.

Giao diện fanpage Công an Đà Nẵng thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi

Chiều 12-11, tại hội nghị đánh giá kết quả công tác tuyên truyền trên không gian mạng, Thượng tá Trần Xuân Nam, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP Đà Nẵng cho biết, fanpage “Công an Đà Nẵng” vừa cán mốc hơn 302.000 người theo dõi, trở thành một trong những trang thông tin điện tử của lực lượng công an địa phương hoạt động hiệu quả nhất cả nước.

Chỉ trong hơn 4 tháng (từ 1-7 đến nay, sau khi hợp nhất Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) và Công an TP Đà Nẵng), hệ thống kênh thông tin thuộc Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Công an TP Đà Nẵng đã biên tập và đăng tải hơn 96.000 tin, bài tuyên truyền.

Riêng fanpage “Công an Đà Nẵng” đã đăng hơn 2.000 tin, bài, thu hút 122,3 triệu lượt xem, trong đó hơn 67% đến từ người chưa theo dõi trang, cho thấy khả năng tiếp cận vượt trội và mức độ lan tỏa mạnh mẽ.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thông tin tại hội nghị

Các nội dung được đăng tải như giúp dân trong bão lũ, phá án nhanh, cứu nạn cứu hộ, gương người tốt việc tốt... luôn đạt tỷ lệ tương tác cao, thể hiện hiệu quả của hình thức truyền thông trực quan, nhân văn, gần gũi với người dân. Đặc biệt, nhiều video được đầu tư công phu, sử dụng giọng đọc của cán bộ, chiến sĩ phòng An ninh chính trị nội bộ kết hợp công nghệ AI đã giúp tăng tính hấp dẫn, lan tỏa thông tin tích cực.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đánh giá cao tinh thần làm việc sáng tạo, kỷ luật và hiệu quả của Ban Chỉ đạo 35 cùng tập thể phòng An ninh chính trị nội bộ trong việc phát triển fanpage “Công an Đà Nẵng” thành kênh thông tin chính thống, uy tín, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an trong lòng nhân dân.

Công an Đà Nẵng dùng mạng xã hội để tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân

Thời gian tới, fanpage cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức truyền thông để đến gần hơn với người dân, lan tỏa mạnh mẽ các thông tin tích cực, nhân văn, đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên mạng xã hội.

XUÂN QUỲNH