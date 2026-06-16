Phát động cuộc thi "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả"

Sáng 16-6, tại Hà Nội, Bộ Công thương phối hợp với Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026"; đồng thời tổ chức diễn đàn “Tiết kiệm năng lượng cần sự chung tay của toàn xã hội”.

Quang cảnh lễ phát động cuộc thi tiết kiệm năng lượng sáng 16-6. Ảnh: THANH HẢI

Cuộc thi được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Cuộc thi hướng tới đổi mới phương thức truyền thông, tận dụng nền tảng số để lan tỏa rộng rãi thông điệp tiết kiệm năng lượng tới cộng đồng.

Nội dung và thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026”. Nguồn: Bộ Công thương

Ngay sau lễ phát động, diễn đàn “Tiết kiệm năng lượng cần sự chung tay của toàn xã hội” được phát trực tuyến trên các nền tảng số. Các chuyên gia cho rằng, dư địa tiết kiệm năng lượng của Việt Nam vẫn còn rất lớn, nhất là trong khu vực công nghiệp. Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật riêng lẻ, cần đẩy mạnh đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng hệ thống điều khiển thông minh trong các tòa nhà, hệ thống điều hòa, thông gió và dây chuyền sản xuất.

Các đại biểu, chuyên gia tham gia diễn đàn sáng 16-6. Ảnh: THANH HẢI

Các đại biểu cũng kiến nghị tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng, thúc đẩy sử dụng thiết bị hiệu suất cao, phát triển năng lượng tái tạo và hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong toàn xã hội.

PHÚC VĂN