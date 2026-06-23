Hà Nội phấn đấu 95% người dân hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn Hà Nội.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu đạt 95% người dân đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công (DVC) trực tuyến; chỉ số SIPAS đạt tối thiểu 89%. Mức độ hài lòng của người dân về cung cấp DVC, đặc biệt là lĩnh vực y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu 87%.

Hà Nội nâng cao mức độ hài lòng của người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính. Ảnh: NGUYỄN QUỐC

Giai đoạn 2028-2030, Hà Nội đặt mức độ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của người dân đạt tối thiểu 95%, trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết các TTHC lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 90%. Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu đã được số hóa trong giải quyết TTHC dịch vụ công đạt 90%. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán DVC của thành phố đạt 90%. Chỉ số SIPAS đạt tối thiểu 95% (trong đó, năm 2028 đạt tối thiểu 90%; 2029 đạt tối thiểu 93% và năm 2030 đạt tối thiểu 95%). Mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ công, nhất là y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu 90%.

Để đạt được mục tiêu trên, Hà Nội đề ra nhiều giải pháp trọng tâm như: mở rộng các hình thức thông tin để người dân tiếp cận dịch vụ công của các cơ quan thuận tiện, dễ dàng, nhanh chóng; tập trung đầu tư đầy đủ trang thiết bị hiện đại, dễ sử dụng để người dân sử dụng trong quá trình giao dịch, giải quyết công việc. Đồng thời, đổi mới toàn diện việc tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công; đẩy mạnh thực hiện giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên cơ sở rà soát, tăng cường tái cấu trúc quy trình, khai thác có hiệu quả các dữ liệu đã được số hóa và các biểu mẫu điện tử tương tác để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

NGUYỄN QUỐC