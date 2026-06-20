Mãn nhãn màn trình diễn tại Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND

Đông đảo người dân và du khách theo dõi những màn biểu diễn võ thuật đặc sắc tại Lễ khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND năm 2026.

Màn trình diễn võ thuật, xe dẫn đoàn tại lễ khai mạc hội thao. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Tối 20-6, tại quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) diễn ra Lễ khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND năm 2026, vòng loại khu vực 3.

Đoàn Công an TPHCM tham dự hội thao. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Hội thao quy tụ 1.600 vận động viên của công an 14 tỉnh, thành phố gồm: TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau, An Giang và Lâm Đồng, cùng 3 trường CAND tại khu vực phía Nam, tham gia tranh tài ở 15 nội dung thi quân sự, cùng 2 nội dung thi đấu thể thao.

Màn trình diễn thể hiện sức khoẻ, độ dẻo dai của các cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ngoài các nội dung điều lệnh, quân sự, quân nhạc và khí công, người dân và du khách còn được thưởng thức những màn biểu diễn võ thuật ứng dụng, xử lý tình huống nghiệp vụ giả định. Các tiết mục được dàn dựng công phu, tái hiện chân thực quá trình huấn luyện, rèn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng CAND.

Đông đảo người dân và du khách theo dõi những màn trình diễn mãn nhãn tại buổi khai mạc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại lễ khai mạc, hàng vạn người dân và du khách theo dõi màn biểu diễn võ thuật đặc sắc. Đặc biệt, màn đồng diễn võ thuật quy mô lớn, có sự xuất hiện của đoàn kỵ binh, đội hình môtô đặc chủng, màn xếp hình cờ Tổ quốc cùng chương trình bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng... Đây là những điểm nhấn nổi bật của đêm khai mạc.

>> Một số hình ảnh tại lễ khai mạc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

ĐOÀN KIÊN