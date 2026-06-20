Xã hội

Mãn nhãn màn trình diễn tại Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND

SGGPO

Đông đảo người dân và du khách theo dõi những màn biểu diễn võ thuật đặc sắc tại Lễ khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND năm 2026.

Màn trình diễn võ thuật, xe dẫn đoàn tại lễ khai mạc hội thao. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Tối 20-6, tại quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) diễn ra Lễ khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND năm 2026, vòng loại khu vực 3.

IMG_0158.jpeg
Đoàn Công an TPHCM tham dự hội thao. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Hội thao quy tụ 1.600 vận động viên của công an 14 tỉnh, thành phố gồm: TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau, An Giang và Lâm Đồng, cùng 3 trường CAND tại khu vực phía Nam, tham gia tranh tài ở 15 nội dung thi quân sự, cùng 2 nội dung thi đấu thể thao.

avatar-of-video-1760873.png
Màn trình diễn thể hiện sức khoẻ, độ dẻo dai của các cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ngoài các nội dung điều lệnh, quân sự, quân nhạc và khí công, người dân và du khách còn được thưởng thức những màn biểu diễn võ thuật ứng dụng, xử lý tình huống nghiệp vụ giả định. Các tiết mục được dàn dựng công phu, tái hiện chân thực quá trình huấn luyện, rèn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng CAND.

IMG_0132.jpeg
Đông đảo người dân và du khách theo dõi những màn trình diễn mãn nhãn tại buổi khai mạc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại lễ khai mạc, hàng vạn người dân và du khách theo dõi màn biểu diễn võ thuật đặc sắc. Đặc biệt, màn đồng diễn võ thuật quy mô lớn, có sự xuất hiện của đoàn kỵ binh, đội hình môtô đặc chủng, màn xếp hình cờ Tổ quốc cùng chương trình bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng... Đây là những điểm nhấn nổi bật của đêm khai mạc.

>> Một số hình ảnh tại lễ khai mạc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

IMG_0145.jpeg
IMG_0140.jpeg
IMG_0205.JPG
IMG_0240.JPG
IMG_0172.JPG
IMG_0192.JPG
IMG_0216.JPG
ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Hội thao Quân sự CAND Quảng trường Lâm Viên Xuân Hương Khí công Quân nhạc Hội thao Võ thuật Điều lệnh Kỵ binh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn