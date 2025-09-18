FPT cùng Future Processing thúc đẩy chuyển đổi số tài chính và bảo hiểm trên toàn cầu

Vừa qua, FPT đã ký biên bản ghi nhớ với Future Processing, công ty công nghệ hàng đầu châu Âu, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và bảo hiểm trên toàn cầu trong vòng ba năm tới.

FPT và Future Processing ký kết hợp tác

Bằng cách kết hợp chuyên môn sâu rộng trong ngành bảo hiểm của Future Processing cùng với năng lực triển khai toàn cầu của FPT, hai bên sẽ mang đến cho các doanh nghiệp các giải pháp thông minh, hiệu quả và có khả năng mở rộng. Đồng thời, hợp tác này còn giúp hai bên tăng cường phát triển thị trường Bắc Mỹ và châu Âu.

“Dựa trên thế mạnh của hai bên trong lĩnh vực bảo hiểm, hợp tác này mang đến những giải pháp chuyển đổi số thông minh, triển khai nhanh với chi phí tối ưu giúp khách hàng tăng trưởng”, bà Daria Polończyk, Giám đốc Sản xuất của Future Processing chia sẻ.

FPT và Future Processing sẽ đồng phát triển và triển khai các giải pháp chuyển đổi số toàn diện dựa trên mô hình cung cấp dịch vụ tối ưu toàn cầu của FPT, nhằm tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ. Hai bên sẽ cùng xây dựng các tài sản trí tuệ và các giải pháp để rút ngắn thời gian tiếp cận các thị trường chiến lược. Không dừng lại ở đó, quan hệ hợp tác này sẽ mở rộng hơn trong các dịch vụ hạ tầng ứng dụng và các dự án với khách hàng trọng điểm, được triển khai dựa trên các tiêu chuẩn và cơ chế phối hợp chung để đảm bảo hiệu quả và liền mạch.

Ông Đặng Trần Phương , Phó Tổng Giám đốc FPT Software kiêm Tổng Giám đốc khu vực châu Mỹ, Tập đoàn FPT, khẳng định: “Hợp tác này đóng vai trò quan trọng trong chiến lược mở rộng hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng - bảo hiểm trên quy mô toàn cầu của FPT, với yếu tố then chốt là AI và dữ liệu. Với chuyên môn sâu rộng của hai bên, cùng năng lực số giúp thúc đẩy chuyển đổi thông minh, chúng tôi tin rằng hợp tác này sẽ mang đến những kết quả kinh doanh được tăng cường bởi AI, không chỉ giúp nâng cao hiệu quả vận hành mà còn tạo ra giá trị lâu dài cho các khách hàng trên toàn thế giới”.

KIM THANH