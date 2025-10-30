OPPO Find X9 Series thiết lập chuẩn mực flagship toàn diện

Ngày 29-10, OPPO chính thức ra mắt Find X9 Series tại Việt Nam, cùng thời điểm sự kiện ra mắt toàn cầu tại Barcelona, Tây Ban Nha, mở ra chuẩn mực mới cho nhiếp ảnh di động.

Find X9 Series là thế hệ flagship mới nhất của OPPO, được phát triển với mục tiêu thiết lập chuẩn mực mới cho nhiếp ảnh di động chuyên nghiệp. Bộ đôi sở hữu Hệ thống Camera Hasselblad chuyên nghiệp, sức mạnh xử lý vượt trội từ vi xử lý MediaTek Dimensity 9500, pin Silicon carbon thế hệ thứ ba...

Ông Văn Bá Luýt, Giám đốc Sản phẩm OPPO Việt Nam chia sẻ: "Find X9 Series là bước tiến tiếp theo trên hành trình nâng tầm nhiếp ảnh di động của OPPO. Với hệ thống camera đỉnh cao, sản phẩm mang đến khả năng ghi lại thế giới với độ chân thực, sắc nét và đầy cảm xúc, dù là giữa thiên nhiên hùng vĩ hay trong không khí bùng nổ của những đêm concert. Bên cạnh sức mạnh nhiếp ảnh, Find X9 Series còn mang đến hiệu năng bền bỉ, thời lượng pin dài và hệ điều hành ColorOS 16 mượt mà, thông minh, giúp người dùng tự tin thể hiện sáng tạo ở mọi khoảnh khắc trong cuộc sống.”

Với triết lý không ngừng phá vỡ những giới hạn, OPPO luôn tiên phong trong hành trình nâng tầm nhiếp ảnh di động và mang đến những đột phá đáng tin cậy cho người dùng. Với Find X9 Series, OPPO một lần nữa khẳng định vai trò dẫn dắt khi thiết lập chuẩn mực mới về camera, hiệu năng và trải nghiệm thông minh, xứng danh “The King of Mobile Photography”.

Sức mạnh của Find X9 Series nằm ở Hệ thống Camera Hasselblad chuyên nghiệp với bộ ba camera sau 50MP mạnh mẽ: camera chính 50MP tích hợp Chống rung quang học (OIS), camera góc siêu rộng 50MP hỗ trợ chụp macro cận cảnh, và camera tele Hasselblad 50MP chuyên dụng cho những bức ảnh chân dung xóa phông ở nhiều tiêu cự khác nhau.

Chỉ với một lần chụp, Camera Tele Hasselblad 200MP trên OPPO Find X9 Series – King of Mobile Photography ghi lại khoảnh khắc trọn vẹn đến từng điểm ảnh.

Hệ thống camera còn được tăng cường nhờ vào thuật toán hình ảnh LUMO, giải pháp nhiếp ảnh được OPPO phát triển độc quyền, nhằm mang lại khả năng tái hiện hình ảnh sắc nét, chính xác và nhất quán trong mọi điều kiện ánh sáng.

Đối với phiên bản Find X9 Pro, OPPO trang bị cảm biến tele Hasselblad độ phân giải 200MP – mang đến khả năng tái hiện hình ảnh siêu chi tiết với độ rõ nét vượt trội, ngay cả trong điều kiện ánh sáng sân khấu phức tạp.

Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ từ Ống Kính Tăng Tiêu Cự Hasselblad với hiệu ứng phóng đại 3.28x, Find X9 Pro còn mang lại khả năng zoom quang học tương đương 10x ở tiêu cự 230mm cho phép người dùng có thể dễ dàng ghi lại trọn vẹn từng khoảnh khắc tại các đêm concert với trải nghiệm hình ảnh như được ghi hình tại hàng ghế đầu, bất kể họ đang ở tại vị trí nào.

Khả năng quay video của dòng Find X9 Series được nâng lên tầm cao mới với việc hỗ trợ quay video 4K ở tốc độ lên tới 120 khung hình/giây và chuẩn màu Dolby Vision HDR. Chế độ Log 10‑bit được tích hợp giúp người dùng có thể thực hiện hậu kỳ chuyên nghiệp ngay trên thiết bị. Đồng thời, hệ thống ổn định hình ảnh kết hợp chống rung quang học, cảm biến chuyển động và thuật toán xử lý khung hình của OPPO đảm bảo video thu được luôn mượt mà và sắc nét. Hệ thống bốn micro độ nhạy cao thu âm định hướng theo mức zoom, tách rõ giọng nói của chủ thể khỏi tiếng ồn nền, mang lại chất lượng như được quay trong studio.

Combo toàn diện cho flagship thế hệ mới: Hiệu năng dẫn đầu trong một thiết kế sang trọng và tinh tế

Find X9 Series được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 trên tiến trình 3nm. Kiến trúc CPU đa nhân hiệu năng cao thế hệ thứ ba bao gồm một nhân siêu hiệu năng xung nhịp lên đến 4.21 GHz, cùng các nhân hiệu suất tối ưu. Thiết kế tân tiến này không chỉ mang lại hiệu suất cải thiện đáng kể (tăng tới 32% hiệu năng đơn nhân và 17% hiệu năng đa nhân so với thế hệ trước), mà còn giúp giảm mức tiêu thụ điện năng đỉnh tối đa tới 55%. Tích hợp với Thuật Toán Trinity Engine 2.0, thiết bị có thể duy trì hiệu năng mạnh mẽ liên tục trong thời gian dài, đáp ứng hoàn hảo các tác vụ nặng như chơi game và chỉnh sửa video, mà vẫn đảm bảo tiết kiệm năng lượng vượt trội.

Find X9 có ba tùy chọn màu sắc: Đỏ, Titan, Đen cùng màn hình 6,59 inch gọn gàng, trong khi Find X9 Pro có hai tùy chọn: Trắng và Xám, với kích thước màn hình 6,78 inch lớn hơn, mang lại trải nghiệm thị giác đắm chìm hơn.

Cả hai phiên bản đều sở hữu màn hình phẳng AMOLED cao cấp với viền siêu mỏng ấn tượng, chỉ khoảng 1,15mm ở cả bốn cạnh, cho phép tỷ lệ màn hình đạt trên 95%. Màn hình hỗ trợ tần số quét 120Hz, độ sáng cục bộ tối đa 3600 nit, cùng các chuẩn hiển thị HDR cao cấp như HDR10+. Ngoài ra, Hệ thống Điều khiển Ánh sáng thông minh có thể hạ độ sáng xuống mức 1 nit khi sử dụng ban đêm, giúp giảm thiểu cảm giác mỏi mắt và mang lại trải nghiệm xem thoải mái xuyên suốt.

Find X9 Series mang đến thời lượng sử dụng ấn tượng lên đến hai ngày chỉ với một lần sạc, nhờ sự kết hợp giữa công nghệ pin silicon carbon thế hệ thứ ba do OPPO phát triển. Cụ thể, dung lượng pin trên Find X9 đạt 7025 mAh, trong khi Find X9 Pro sở hữu viên pin ấn tượng 7500mAh.

Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ sạc siêu nhanh SUPERVOOC™ 80W và sạc từ tính AIRVOOC™ 50W cho phép người dùng nhanh chóng bổ sung năng lượng trong thời gian ngắn. Công nghệ sạc tiên tiến này mang lại tốc độ nạp điện vượt trội, đồng thời tối ưu hóa độ bền pin, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình sạc và duy trì thiết kế mỏng nhẹ đầy tinh tế.

Khả năng kết nối liên nền tảng cũng được nâng lên thành một phần cốt lõi của trải nghiệm ColorOS 16. Tính năng O+ Connect cho phép quản lý tệp giữa điện thoại và máy tính Mac hoặc Windows, thậm chí điều khiển máy tính từ xa ngay trên điện thoại. Tính năng Trình Chiếu Màn Hình cho phép phản chiếu nhiều ứng dụng cùng lúc và điều khiển bằng chuột và bàn phím, hỗ trợ học tập, làm việc hay thuyết trình khi người dùng không tiện cầm điện thoại liên tục.

Song song với tối ưu hiệu năng, ColorOS 16 mang đến bộ công cụ AI mạnh mẽ hỗ trợ sáng tạo nội dung. Tính năng Cân Chỉnh Sáng Chân Dung AI mới giúp cải thiện chất lượng ảnh chân dung trong điều kiện thiếu sáng, tự động cân bằng ánh sáng và tông màu da chỉ bằng một chạm.

Ngoài ra, Find X9 Series còn tích hợp Không gian Tinh thần (AI Mind Space) kết hợp cùng phím cứng Snap Key vô cùng tiện lợi, cho phép người dùng lưu nhanh thông tin quan trọng chỉ với một lần nhấn. Hệ thống sẽ tự động nhận diện và ghi lại nội dung trên màn hình như hình ảnh, văn bản dài hoặc âm thanh, sau đó sắp xếp và phân loại thành các bộ sưu tập thông minh giúp dễ dàng tìm lại khi cần.

Từ ngày 29-10-2025, OPPO Find X9 Series chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam với nhiều phiên bản cung cấp nhiều sự lựa chọn cho người dùng, đa dạng từ mẫu máy, màu sắc và dung lượng bộ nhớ với giá bán lẻ theo cấu hình: Ngoài ra từ nay đến hết ngày 7-11-2025, khi mua OPPO Find X9 Series, người dùng nhận được các ưu đãi đặc biệt với giá trị lên đến 10.000.000 đồng, bao gồm: Gói Premium Service+: bảo hành 24 tháng, bảo hành màn hình 12 tháng, bảo hành tận nơi trong 90 phút và Bảo hành toàn cầu; thu cũ đổi mới trợ giá lên đến 4.000.000 đồng; Trả góp 0% lãi suất; gói dung lượng data Viettel 100GB, gói Google One AI Premium trong 3 tháng…

KIM THANH