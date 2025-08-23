FPT Shop trao 30 combo công nghệ trị giá hơn 320 triệu đồng đến tân sinh viên

Từ nay đến tháng 9-2025, FPT Shop tặng 30 combo công nghệ trị giá hơn 320 triệu đồng cho các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

FPT Shop thường xuyên trao học bổng cho sinh viên nhân mùa tựu trường.

Là hệ thống bán lẻ công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, FPT Shop cùng các đối tác luôn nỗ lực mang đến những giải pháp thiết thực, tiên phong đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình học tập và phát triển.

Theo đó, FPT Shop đã cùng các đối tác trao 30 combo công nghệ thiết thực. Mỗi phần quà được thiết kế như một “hành trang số”, bao gồm các thiết bị hỗ trợ học tập như laptop, máy tính bảng, điện thoại di động,... từ các thương hiệu hàng đầu như Lenovo, Asus, HP, Dell, MSI, Samsung, HONOR… và SIM Tân Binh FPT với ưu đãi miễn phí 30GB/tháng cùng balo FPT Shop tiện dụng.

Đồng thời, mùa tựu trường năm nay FPT Shop còn triển khai chương trình Back to School với loạt ưu đãi dành cho toàn bộ học sinh, sinh viên. Cụ thể, khách hàng được giảm thêm đến 1 triệu đồng khi mua MacBook/iPad, khuyến mãi đến 35% cho điện thoại, tablet, smartwatch… Riêng laptop, ngoài mức giảm thêm đến 5%, khách hàng còn được tặng 1 năm bảo hành mở rộng nâng tổng thời gian bảo hành lên đến 3 năm, kèm chính sách “1 đổi 1”.

BÌNH LÂM