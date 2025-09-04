Galaxy Buds3 FE tích hợp Galaxy AI giá gần 3 triệu đồng

Công ty Điện tử Samsung Việt Nam ra mắt Galaxy Buds3 FE, mẫu tai nghe mới của dòng sản phẩm Galaxy Buds với chất lượng âm thanh nâng cấp và các tính năng Galaxy AI…

Galaxy Buds3 FE mang đến sự dễ chịu cho người dùng.

Những cải tiến nổi bật trong dòng sản phẩm Galaxy Buds dựa trên những đổi mới của các chức năng cốt lõi như công nghệ Chống ồn chủ động (ANC), chất lượng cuộc gọi, thời lượng pin, độ thoải mái khi đeo cùng nhiều tiện ích khác, giúp người dùng tự do tận hưởng âm nhạc mọi lúc, mọi nơi theo cách riêng của mình.

Sản phẩm này được trang bị công nghệ Crystal Clear Call ứng dụng mô hình học máy tiên tiến để tách biệt giọng nói, giúp các cuộc trò chuyện luôn rõ ràng ngay cả trong môi trường ồn ào.

Galaxy Buds3 FE mang đến trải nghiệm sử dụng tiện lợi là trọng tâm thiết kế với các thao tác điều khiển trực quan giúp mọi tương tác trở nên mượt mà hơn. Người dùng chỉ cần nhấn nhẹ vào phần thân tai nghe để chọn, hoặc vuốt để điều chỉnh âm lượng. Việc kết nối cũng nhanh chóng hơn nhờ nút ghép đôi trên hộp sạc, hỗ trợ chuyển đổi mượt mà giữa các thiết bị Galaxy.

Với tính năng Auto Switch, Galaxy Buds3 FE chủ động nhận diện hoạt động âm thanh và tự động chuyển kết nối liền mạch, mang đến trải nghiệm nghe liên tục trên mọi thiết bị Galaxy của bạn.

Ngoài ra, các tính năng AI và thiết kế của Galaxy Buds3 FE giúp bạn dễ dàng sắp xếp danh sách nhạc hoặc dịch một cuộc trò chuyện giữa hai ngôn ngữ chỉ với một câu lệnh hoặc thao tác nhấn giữ. Khi người dùng nói “Hey Google”, Buds3 FE sẽ lắng nghe, hiểu và phản hồi chỉ với giọng nói của người dùng mà không cần đến màn hình thiết bị hay thao tác chạm tay…

Galaxy Buds3 FE sở hữu thiết kế dạng thanh đặc trưng, khẳng định dấu ấn thị giác riêng của dòng sản phẩm Galaxy. Với lớp hoàn thiện hai tông màu mờ và các điểm nhấn bán trong suốt, thiết kế tạo nên sự hài hòa giữa nét tối giản và tinh tế, mang đến diện mạo hiện đại nhưng vẫn trẻ trung, cá tính.

Được thiết kế dành cho người dùng tìm kiếm hiệu năng ổn định, tính năng thông minh và thiết kế thời thượng ở mức giá phải chăng, Galaxy Buds3 FE giúp người dùng dễ dàng tham gia vào hệ sinh thái Galaxy. Đồng thời, thiết bị cũng cung cấp trải nghiệm kết nối liền mạch với các thiết bị Galaxy, bao gồm truy cập nhanh từ cài đặt hệ thống và điều khiển không cần ứng dụng từ bất kỳ màn hình nào.

Galaxy Buds3 FE sẽ được giao hàng sớm tới tay người dùng từ ngày 12-9 và chính thức mở bán từ ngày 19-9 với mức giá bán lẻ đề nghị là 2.990.000 đồng với hai màu sắc đen và trắng cùng nhiều ưu đãi khác.

BÌNH LÂM