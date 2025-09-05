Galaxy S25 FE mở ra những trải nghiệm đáng giá

Là thành viên mới nhất trong đại gia đình S25 Series, Galaxy S25 FE được trang bị Galaxy AI thế hệ mới, hiệu năng mạnh mẽ và camera vượt trội, mang đến trải nghiệm đáng giá chuẩn flagship…

Galaxy S25 FE với thiết kế thanh lịch.

Công ty Điện tử Samsung đã ra mắt Galaxy S25 FE, sản phẩm mới nhất và dễ tiếp cận trong dòng Galaxy S25. Được trang bị One UI 8 – trải nghiệm Galaxy AI mới nhất. Galaxy S25 FE mang đến một trợ thủ AI thông minh được cá nhân hóa với khả năng đa phương thức.

Được thiết kế để mở ra những trải nghiệm sáng tạo đột phá, Galaxy S25 FE trang bị các công cụ chỉnh sửa AI mạnh mẽ như tính năng Chỉnh sửa tạo sinh và Chuyển động chậm tức thì, camera trước 12MP được nâng cấp, tích hợp ProVisual Engine được hỗ trợ bởi AI mang đến trải nghiệm chụp ảnh selfie ấn tượng hơn.

Viên pin 4.900mAh kết hợp buồng hơi tản nhiệt lớn hơn 10% giúp thiết bị vận hành mượt mà, phản hồi nhanh chóng, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh có dây 45W, giúp người dùng luôn duy trì sự sáng tạo, giải trí và kết nối mọi lúc, mọi nơi.

Với Galaxy AI tích hợp sẵn trên Galaxy S25 FE, được tối ưu bởi One UI 8 và các tác nhân AI đa phương thức, người dùng sẽ bước vào kỷ nguyên mới của những tương tác tự nhiên và dễ dàng hơn bao giờ hết, nơi giọng nói, cảm ứng và hình ảnh được kết hợp hài hòa để đơn giản hóa và nâng cao các tác vụ hằng ngày, khiến chúng trở nên trực quan hơn bao giờ hết.

Galaxy S25 FE còn mang đến trải nghiệm camera cao cấp nhờ các tính năng AI tiên tiến từ ProVisual Engine cùng camera trước 12MP được nâng cấp, tạo ra những bức ảnh selfie cuốn hút với độ rõ nét vượt trội. Tính năng Nightography được cải thiện giúp giảm nhiễu trong điều kiện thiếu ánh sáng, trong khi Super HDR cho video tái hiện màu sắc và độ tương phản sống động trong từng khung hình.

Galaxy S25 FE kế thừa ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Galaxy S25, với thân máy mỏng nhẹ, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái, đồng thời toát lên vẻ tinh tế trong từng đường nét. Màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,7 inch với tần số quét 120Hz mang đến trải nghiệm hình ảnh mượt mà và sống động, ngoài ra khung viền Armor Aluminum được cải tiến mới giúp tăng độ bền và hoàn thiện thiết kế tinh tế hơn.

Đối với những ai mong muốn kết hợp trải nghiệm hình ảnh cùng chất âm chất lượng cao mới nhất, Galaxy S25 FE có thể ghép nối với Galaxy Buds3 FE hoàn toàn mới để tận hưởng khả năng kết nối liền mạch và trải nghiệm giải trí di động sống động đặc trưng của Galaxy.

Galaxy S25 FE mở bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 12-9 tùy chọn màu sắc hấp dẫn, bao gồm: Xanh Haze, Đen Smoke, Xanh Navy và Trắng Snow, với giá bán lẻ đề nghị như sau: Galaxy S25 FE phiên bản bộ nhớ 128GB giá 16.690.000 đồng, phiên bản bộ nhớ 256GB giá 18.490.000 đồng, phiên bản bộ nhớ 512GB giá 21.990.000 đồng… cùng nhiều khuyến mãi khác. Galaxy S25 FE còn kèm theo 6 tháng truy cập miễn phí Google AI Pro, và truy cập vào miễn phí vào các tính năng nâng cao của Gemini, Flow, NotebookLM và các ứng dụng khác.

KIM THANH