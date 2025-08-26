Galaxy Tab S10 Lite với hiệu năng mượt mà

Samsung Electronics đã ra mắt Galaxy Tab S10 Lite, máy tính bảng được thiết kế nhằm nâng cao trải nghiệm giải trí, sáng tạo và làm việc hiệu quả ở mọi nơi với mức giá phải chăng.

Galaxy Tab S10 Lite có giá bán 8.990.000 đồng.

Với màn hình lớn mang đến hình ảnh sống động cùng bút S Pen đi kèm hỗ trợ sáng tạo dễ dàng, Galaxy Tab S10 Lite mang lại sự linh hoạt hằng ngày và giá trị vượt trội trong một thiết kế tinh gọn.

Bên cạnh đó, các tính năng thông minh của Samsung giúp nâng cao hiệu suất và khả năng sáng tạo, trong khi trải nghiệm kết nối liền mạch bảo đảm ý tưởng, nội dung và công việc luôn được đồng bộ trong hệ sinh thái Galaxy.

Với màn hình rộng 10.9 inch , Galaxy Tab S10 Lite mang đến trải nghiệm giải trí thú vị cho việc xem phim, lướt web và nhiều hơn thế. Người dùng có thể thưởng thức nội dung yêu thích trên màn hình sống động, mượt mà, thích ứng linh động dù sử dụng trong nhà hay ngoài trời nhờ công nghệ Vision Booster và độ sáng tối đa 600 nits. Đồng thời, công nghệ giảm ánh sáng xanh giúp tăng cường sự thoải mái khi xem trong thời gian dài.

Được trang bị vi xử lý nâng cấp cùng dung lượng bộ nhớ mở rộng, Galaxy Tab S10 Lite mang đến hiệu năng mượt mà cho mọi tác vụ thường ngày, từ chuyển đổi linh hoạt giữa nhiều tab khi nghiên cứu đến xử lý công việc đa nhiệm. Dung lượng pin 8.000mAh kết hợp khả năng sạc siêu nhanh giúp thiết bị đồng hành bền bỉ, sẵn sàng cho những phiên giải trí kéo dài hay những giờ học tập muộn tại thư viện mà không bị gián đoạn.

Với bộ công cụ trực quan, Galaxy Tab S10 Lite hỗ trợ linh hoạt trong nhịp sống di chuyển hàng ngày và phát huy tối đa khả năng sáng tạo. Như S Pen đi kèm mang đến trải nghiệm sáng tạo theo thời gian thực, với tốc độ phản hồi nhanh và độ chính xác cao. Các Tính năng Thông minh trên Samsung Notes hỗ trợ người dùng tổ chức và xử lý thông tin hàng ngày một cách hiệu quả.

Galaxy Tab S10 Lite cũng đóng vai trò như một trợ lý AI thông minh, với tính năng Khoanh tròn để tìm kiếm với Google cho phép dịch thuật hoặc tra cứu nội dung ngay lập tức tại bất kỳ vị trí nào trên màn hình. Sản phẩm này được cài sẵn như Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion và Notion, thiết bị còn hỗ trợ nhiều lựa chọn khác như Noteshelf 3, ArcSite, Sketchbook và Picsart...

Người dùng Galaxy Tab S10 Lite còn nhận được nhiều ưu đãi độc quyền từ các đối tác ứng dụng hàng đầu, mang đến cơ hội trải nghiệm đầy đủ công cụ sáng tạo và năng suất ngay từ ngày đầu sử dụng.

Cụ thể, Goodnotes cung cấp 1 năm sử dụng miễn phí phiên bản đầy đủ; Clip Studio Paint tặng 6 tháng dùng thử kèm ưu đãi 20% cho lần đăng ký đầu tiên; LumaFusion ưu đãi 66% cùng 1 tháng Creator Pass miễn phí; và Notion mang đến 1 tháng trải nghiệm gói Plus tích hợp AI.

Galaxy Tab S10 Lite với hai màu: Xám và Bạc với giá bán lần lượt, Tab S10 Lite Wi-Fi 6GB+128GB giá 8.990.000 đồng và Tab S10 Lite 5G 6GB+128GB đồng 10.490.000 đồng... cùng nhiều ưu đãi khác.

BÌNH LÂM