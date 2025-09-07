Galaxy Tab S11 Series mạnh mẽ và đa năng

Samsung Electronics đã ra mắt Galaxy Tab S11 Ultra và Galaxy Tab S11, mở ra trải nghiệm máy tính bảng thông minh và tiên tiến nhất từ trước đến nay.

Galaxy Tab S11 Series đã được SamSung mở bán tại Việt Nam

Galaxy Tab S11 Ultra sở hữu thiết kế ấn tượng với độ mỏng chỉ 5.1 mm và viền màn hình chỉ 5.2 mm, mở rộng không gian hiển thị mà vẫn giữ được tính di động cao. Cả hai mẫu máy đều được trang bị màn hình Dynamic AMOLED 2X với độ sáng tối đa 1600 nits , mang đến hình ảnh sắc nét, sống động trong mọi điều kiện ánh sáng… giúp người dùng luôn tập trung và làm việc hiệu quả ở bất kỳ đâu.

Được trang bị Galaxy AI thế hệ mới, nay kết hợp cùng One UI 8 và các chức năng đa phương thức, Galaxy Tab S11 Ultra trở thành Galaxy Tab mỏng nhất Samsung từng ra mắt, thể hiện khả năng vượt trội của một tablet cao cấp qua sự kết hợp giữa thiết kế tinh tế và hiệu năng mạnh mẽ.

Toàn bộ dòng sản phẩm được phát triển nhằm phục vụ nhu cầu làm việc hiệu quả mọi lúc mọi nơi, kết hợp phần cứng đẳng cấp chuyên nghiệp với trải nghiệm phần mềm tối ưu cho màn hình lớn.

Với Samsung DeX nâng cấp và S Pen tái thiết kế, Galaxy Tab S11 Ultra mang đến khả năng đa nhiệm mượt mà và quy trình làm việc liền mạch, đồng thời khơi mở tiềm năng sáng tạo trong một thiết bị mỏng nhẹ, dễ dàng mang theo. Từ việc ghi chép nhanh ý tưởng trong cuộc họp, tóm tắt nội dung bài giảng cho đến phác thảo hình ảnh, Galaxy Tab S11 Ultra giúp người dùng xử lý nhiều tác vụ hơn, ở bất kỳ đâu.

Với One UI 8, Galaxy Tab S11 series tập trung vào trải nghiệm AI đa phương thức, có thể hiểu những gì người dùng gõ, nói và nhìn thấy, đồng thời phản hồi theo thời gian thực với những gợi ý hữu ích. Những công cụ này sẽ khai mở phương thức làm việc, sáng tạo và duy trì sự tập trung mượt mà hơn cho mọi tác vụ.

Bên cạnh Galaxy AI, Samsung DeX được nâng cấp trên Galaxy Tab S11 series giúp người dùng tối ưu năng suất khi đa nhiệm giữa nhiều ứng dụng, ghi chú trong cuộc họp hoặc phác thảo ý tưởng. Các nâng cấp mới nhất của Samsung DeX giúp người dùng có thể trải nghiệm đẳng cấp hiệu năng mới. Với chế độ mở rộng, người dùng có thể biến Galaxy Tab S11 cùng màn hình thứ hai trở thành một không gian làm việc đa nhiệm mượt mà. Chế độ này cho phép DeX chạy song song trên cả hai màn hình để mang đến trải nghiệm đa nhiệm trực quan và linh hoạt hơn.

Với Samsung DeX nâng cấp, người dùng có thể thiết lập môi trường làm việc hoàn thiện gần như ở bất kỳ đâu, từ việc kết nối với TV trong phòng họp để thuyết trình, đến hoàn thiện tài liệu khi chờ chuyến bay trước kỳ nghỉ.

Lần đầu tiên trên Galaxy Tab, Samsung trang bị vi xử lý 3nm thế hệ mới cho S11 series, mang lại tốc độ xử lý nhanh hơn, đa nhiệm mượt mà hơn và các tính năng AI phản hồi chính xác hơn, trong đó Galaxy Tab S11 Ultra ghi dấu bước tiến lớn về hiệu suất với mức cải thiện 33% cho NPU, 24% cho CPU và 27% cho GPU…

Galaxy Tab S11 series có hai tùy chọn màu sắc là xám và bạc với giá: Galaxy Tab S11 Ultra 34.990.000 đồng, Galaxy Tab S11 20.990.000 đồng… cùng nhiều ưu đãi khác.

BÌNH LÂM