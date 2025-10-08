Khai mạc Đại hội Thế giới Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận vận tải Quốc tế 2025

Sáng 8-10, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) đăng cai, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Đại hội Thế giới Liên đoàn Các hiệp hội Giao nhận và Vận tải Quốc tế (FIATA World Congress 2025), với chủ đề “Logistics xanh, thích ứng nhanh”.

Với sự tham gia hơn 100 đại biểu đến từ 1.000 quốc gia và vùng lãnh thổ, FIATA World Congress 2025 là cơ hội để Việt Nam quảng bá năng lực logistics, mở rộng hợp tác và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong ngành.

Đây là sự kiện thường niên lớn nhất của ngành logistics toàn cầu, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, với mục tiêu hướng tới thúc đẩy chuyển đổi xanh, nâng cao khả năng thích ứng của chuỗi cung ứng và khẳng định vai trò của logistics trong phát triển bền vững.

Ông Đào Trọng Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch FIATA Turgut Erkeskin khẳng định, FIATA sẽ tiếp tục thúc đẩy quốc tế thông qua các sáng kiến về cảng biển, về liên minh vận tải quốc tế… Cùng với đó, FIATA cũng muốn đẩy mạnh về số hóa không chỉ là vận đơn điện tử, mà sẽ tiếp tục nâng cao các hỗ trợ khác để giúp hệ thống vận hành một cách thoải mái nhất, lành mạnh nhất trên mọi điểm.

“FIATA World Congress 2025 là cơ hội đổi mới mô hình kinh doanh, để đo lường hoạt động hiện tại và bù trừ phát thải carbon của ngành logistics nhằm mục tiêu đưa phát thải toàn cầu xuống thấp. Đại hội cũng là cơ hội để trao đổi kiến thức, đưa ra một tầm nhìn chung cho tương lai của ngành logistics”, ông Turgut Erkeskin nhấn mạnh.

FIATA World Congress 2025 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam thu hút hơn 1.000 đại biểu đến từ trên 100 quốc gia

Ông Đào Trọng Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam, cho biết, Việt Nam có hơn 45.000 doanh nghiệp logistics, bao gồm hơn 5.000 doanh nghiệp giao nhận vận tải quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế. Thị trường logistics Việt Nam hiện được định giá hơn 70 tỷ USD, có tiềm năng lớn để trở thành một trung tâm logistics mới của khu vực.

HÀ NGUYỄN