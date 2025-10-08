9 tháng, xuất khẩu lập kỷ lục, vượt kế hoạch năm

Chiều 8-10, tại Hà Nội, Bộ Công thương họp báo thường kỳ công bố kết quả sản xuất công nghiệp và thương mại trong 9 tháng năm 2025.

Họp báo thường kỳ tại trụ sở Bộ Công thương, chiều 8-10 do Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chủ trì

Ông Bùi Huy Sơn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, tài chính và quản lý doanh nghiệp (Bộ Công thương) cho biết, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong 9 tháng đạt 348,74 tỷ USD, vượt xa kế hoạch cả năm và tăng 16% so với cùng kỳ 2024.

Đáng chú ý, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường lớn nhất với giá trị nhập hàng Việt Nam lên tới 112,8 tỷ USD (tăng 27,7% - mức cao nhất từ trước tới nay).



“Trong 9 tháng, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường lớn nhất của Việt Nam trong bối cảnh thuế quan thắt chặt và phức tạp”, ông Bùi Huy Sơn thông tin.

Trong cơ cấu hàng hóa, 7 mặt hàng chủ lực đạt kim ngạch trên 10 tỷ USD gồm điện thoại, máy vi tính, linh kiện, dệt may, giày dép… Nhóm nông sản cũng đạt 33,2 tỷ USD (tăng 15,2% so với cùng kỳ).

Bộ Công thương đánh giá kết quả này phản ánh rõ năng lực thích ứng và phục hồi nhanh và mạnh của doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam giữa bối cảnh thị trường toàn cầu nhiều biến động.

Tuy nhiên, thương mại Việt Nam bắt đầu chịu áp lực mới khi nhập khẩu tăng 18,8% - nhanh hơn tốc độ xuất khẩu (16%), báo hiệu khả năng nhập siêu trở lại.

Theo ông Bùi Huy Sơn, cán cân thương mại 9 tháng vẫn xuất siêu 16,8 tỷ USD, nhưng dự báo những tháng cuối năm sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ từ chính sách thuế mới của Hoa Kỳ. Từ ngày 14-10-2025, Hoa Kỳ áp mức thuế 25-50% với đồ gỗ Việt Nam như tủ bếp, tủ phòng tắm, đồ nội thất bọc nệm. Đây có thể là rủi ro trực tiếp với ngành chế biến gỗ, một trong những lĩnh vực xuất khẩu mũi nhọn hiện nay.

Theo đại diện Bộ Công thương, Việt Nam đang theo dõi sát động thái của Hoa Kỳ để phối hợp xử lý, bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào một khu vực, duy trì đà tăng trưởng bền vững cuối năm 2025.

PHÚC HẬU