Trong 9 tháng: Tàu cá bị mất kết nối hệ thống giám sát hành trình vẫn chưa được khắc phục

Tình trạng hệ thống giám sát tàu cá (VMS) bị mất kết nối vẫn chưa được khắc phục, gây khó khăn cho công tác theo dõi và kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản.

Tàu cá ngư dân TPHCM neo đậu tại khu vực Sao Mai, phường Vũng Tàu

Đây là nội dung đáng chú ý trong báo cáo mới nhất của Sở Nông nghiệp - Môi trường TPHCM gửi Bộ Nông nghiệp – Môi trường báo cáo về việc thực hiện chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp - Môi trường TPHCM, từ đầu năm đến ngày 29-9-2025, lực lượng chức năng đã phát hiện tổng cộng 771 tàu cá trên địa bàn thành phố vi phạm quy định về giám sát hành trình.

Tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân TPHCM vươn khơi

Cụ thể, có 749 tàu cá mất kết nối VMS trên 6 giờ đến dưới 10 ngày. Phần lớn là tàu từ 15-24m (678 tàu), trong đó 7 tàu đã bị xử phạt 180 triệu đồng, 659 tàu đã đóng hồ sơ không xử phạt, 12 tàu tiếp tục điều tra xác minh, xử lý khi tàu về bờ. 71 tàu từ 24m trở lên đã đóng hồ sơ không xử phạt.

Đặc biệt, có 22 tàu cá mất kết nối VMS trên 10 ngày trên biển không về bờ. Lực lượng chức năng đã xử phạt 3 tàu với số tiền 75 triệu đồng. 14 tàu đã đóng hồ sơ không xử phạt do các nguyên nhân khách quan như thiết bị giám sát hành trình bị oxy hóa, tàu chìm. 5 tàu còn lại tiếp tục xác minh, xử lý khi tàu về bờ.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có tổng cộng 4.969 tàu, trong đó tàu cá có chiều dài trên 15m là 2.372 tàu (đối tượng phải lắp VMS). Tuy nhiên, qua kiểm kê, rà soát còn 1.121 tàu chưa đủ điều kiện khai thác thủy sản theo quy định.

Trong 1.121 tàu này, có 314 tàu đậu bờ, 330 tàu mới hết hạn/mới sang tên các loại giấy tờ; 374 tàu đang xác minh...

THÀNH HUY