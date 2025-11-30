Gần 500 giáo viên tập huấn ứng dụng Al tại phường Bà Rịa

Ngày 30-11, gần 500 giáo viên trên địa bàn đã có mặt tại hội trường UBND phường Bà Rịa để tham dự lớp tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thuộc chương trình “Bình dân học vụ số” do UBND phường tổ chức.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn

Khác với những buổi bồi dưỡng thông thường, giờ học lần này thu hút sự chú ý của giáo viên bởi tính hấp dẫn. Từng nhóm thầy cô trực tiếp trải nghiệm các “trợ thủ số” như AI Gemini để soạn giáo án, xây dựng chiến lược dạy - học cá nhân hóa, tạo slide, hình ảnh và video minh họa bài giảng.

Những giờ thực hành mang lại không khí sôi nổi, sinh động và khơi gợi tinh thần chủ động khám phá công nghệ. Nhiều giáo viên cho biết, việc ứng dụng AI giúp họ đổi mới phương pháp trình bày, khiến học sinh hứng thú hơn khi tiếp nhận bài học.

Theo lãnh đạo UBND phường Bà Rịa, “Bình dân học vụ số” khi đi vào môi trường giáo dục được kỳ vọng trở thành bệ phóng để giáo viên sở hữu thêm nhiều công cụ sáng tạo, từ đó giúp bài giảng hiệu quả, trực quan và gần gũi hơn với học sinh trong kỷ nguyên số.

Chương trình tập huấn AI thu hút gần 500 giáo viên trên địa bàn tham gia

Trước đó, lớp tập huấn dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân cũng đã được phường Bà Rịa triển khai với nhiều nội dung thiết thực như: nhận diện xu hướng AI, sử dụng Google Gemini, tích hợp AI vào Google Workspace để soạn thảo và kiểm tra văn bản, xử lý số liệu, thiết kế infographic, sản xuất nội dung truyền thông và kỹ năng sử dụng AI an toàn, phòng tránh rủi ro.

Cách tổ chức theo từng nhóm đối tượng giúp học viên dễ tiếp cận và áp dụng ngay vào công việc.

TRÚC GIANG