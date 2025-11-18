Xã hội

Giao thông

VNeTraffic – Ứng dụng giao thông số phục vụ người dân

SGGPO

Phòng CSGT (PC08) – Công an TPHCM cho biết, VNeTraffic là ứng dụng chính thức do Bộ Công an xây dựng, nhằm hỗ trợ người dân tra cứu, quản lý và thực hiện các thủ tục liên quan đến giao thông một cách thuận tiện, nhanh chóng và chính xác trên thiết bị di động.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeTraffic

Thông qua ứng dụng, người dùng có thể đăng ký tài khoản bằng căn cước công dân và sử dụng nhiều tính năng như: tra cứu vi phạm giao thông (phạt nguội), lịch sử vi phạm, thông báo xử phạt chính thức từ CSGT; sử dụng ví điện tử lưu trữ các giấy tờ quan trọng như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, chứng nhận kiểm định…

VNeTraffic cũng cho phép theo dõi tình trạng hồ sơ đăng ký xe, biển số đấu giá, thông tin bảo hiểm, đăng kiểm; nộp phạt trực tuyến và nhận các cảnh báo, thông báo giao thông chính thống từ lực lượng CSGT. Tất cả được tích hợp trong một ứng dụng duy nhất, dễ sử dụng, giúp hạn chế tối đa tình trạng lừa đảo qua tin nhắn, đường link giả mạo.

huong dan.jpg
Các bước hướng dẫn cài đặt ứng dụng VneTraffic

Phòng PC08 cảnh báo, việc không cài đặt ứng dụng có thể khiến người dân bỏ lỡ thông báo xử phạt, không biết xe đã sang nhượng vẫn còn đứng tên, dẫn đến rủi ro pháp lý nếu xảy ra vi phạm. Hoặc nghiêm trọng hơn, người dân có thể bị dẫn dụ bởi các trang web/tin nhắn giả danh CSGT dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.

Người dân được khuyến khích chủ động cài đặt, sử dụng VNeTraffic và tận dụng tối đa tiện ích ví giấy tờ giao thông điện tử. Đây không chỉ là công cụ hỗ trợ cá nhân mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông và xây dựng Chính phủ điện tử.

Tin liên quan
VĂN ANH - MẠNH THẮNG

Từ khóa

pc 08 CÔNG AN TPHCM VNeTraffic Ứng dụng VNeTraffic công an TPHCM ứng dụng số

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn